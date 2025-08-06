Калынак врезался плечом в голову Арефьеву в матче с «Нефтяником». Вратарь «Ак Барса» не смог подняться и был заменен на 9-й минуте
Уайатт Калынак столкнулся с Максимом Арефьевым в матче «Ак Барса» и «Нефтяника».
Казанский клуб играет с «Нефтяником» (3:0, перерыв) в контрольном матче.
На 9-й минуте канадский защитник «Ак Барса» Уайатт Калынак столкнулся с голкипером казанской команды Максимом Арефьевым за воротами, попав ему плечом в голову.
Вратарь не смог подняться самостоятельно и был заменен. Вместо него на лед вышел Александр Столпеченков.
Напомним, Калынак перешел в «Ак Барс» в июне, подписав контракт на один сезон.
