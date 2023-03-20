Губернатор Иркутской области: «Планируем создать молодежную хоккейную команду, в состав которой войдут перспективные спортсмены Приангарья»

Теги Ермак МХЛ ВХЛ Политика ТАСС деньги Игорь Кобзев Хоккей

Губернатор Иркутской области рассказал о планах создать молодежную хоккейную команду.

«Правительство Иркутской области неоднократно оказывало финансовую поддержку из областного бюджета хоккейному клубу «Ермак». В этом году клубу по результатам конкурсного отбора была предоставлена субсидия в размере 15 млн рублей. В прошлом году клуб также получал субсидию.

Для дальнейшего развития мы планируем создать молодежную хоккейную команду, в состав которой войдут перспективные спортсмены Приангарья. Таким образом мы в нашем регионе создадим условия для профессионального роста своих хоккеистов и дадим возможность молодежи проявить себя», – заявил Игорь Кобзев.

Прокуратура Ангарска сообщила, что «Ермак» полностью погасил долги по зарплате перед игроками

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