Фетисов, Якушев, Касатонов, Каменский и Коваленко сыграют в хоккейном матче на льду Байкала

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Александр Якушев и Вячеслав Фетисов сыграют в хоккейном матче на льду Байкала. 

Игра состоится 8 марта. 

«В матче будут принимать участие Фетисов, Касатонов, Якушев, Каменский, Коваленко – легендарная пятерка. Два года назад хоккейный матч на льду Байкала с участием звезд хоккея имел ошеломительный успех, было очень много зрителей.

Это событие как информационный повод разошлось по всему миру. Почти 35 ведущих иностранных медиа дали публикации об этом мероприятии», – сообщила заместитель директора по развитию познавательного туризма и экологическому просвещению ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Екатерина Сливина.

Фетисов возглавит команду профессионалов, а сборной Иркутской области будет руководить губернатор региона Игорь Кобзев.

Матч состоится на льду Байкала в поселке Большое Голоустное, в 120 км от Иркутска. Там будет установлен корт с сетками-уловителями для шайб, трибуны для болельщиков.

Первый товарищеский хоккейный матч на льду Байкала с участием звезд хоккея состоялся 8 марта 2021 года. Олимпийские чемпионы обыграли иркутян со счетом 8:6. Провести игру в 2022 году не позволила опасная ледовая обстановка. 

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2 комментария

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Александр Невский
Думаю через пару лет Россия сделает команду в Донецке . Россия молодец
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darkhan Darkhan
Лучший центр в истории хоккея под номером 11 примет участие? Без него не буду смотреть!
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