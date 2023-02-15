Фетисов, Якушев, Касатонов, Каменский и Коваленко сыграют в хоккейном матче на льду Байкала
Александр Якушев и Вячеслав Фетисов сыграют в хоккейном матче на льду Байкала.
Игра состоится 8 марта.
«В матче будут принимать участие Фетисов, Касатонов, Якушев, Каменский, Коваленко – легендарная пятерка. Два года назад хоккейный матч на льду Байкала с участием звезд хоккея имел ошеломительный успех, было очень много зрителей.
Это событие как информационный повод разошлось по всему миру. Почти 35 ведущих иностранных медиа дали публикации об этом мероприятии», – сообщила заместитель директора по развитию познавательного туризма и экологическому просвещению ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Екатерина Сливина.
Фетисов возглавит команду профессионалов, а сборной Иркутской области будет руководить губернатор региона Игорь Кобзев.
Матч состоится на льду Байкала в поселке Большое Голоустное, в 120 км от Иркутска. Там будет установлен корт с сетками-уловителями для шайб, трибуны для болельщиков.
Первый товарищеский хоккейный матч на льду Байкала с участием звезд хоккея состоялся 8 марта 2021 года. Олимпийские чемпионы обыграли иркутян со счетом 8:6. Провести игру в 2022 году не позволила опасная ледовая обстановка.
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