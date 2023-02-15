Фетисов, Якушев, Касатонов, Каменский и Коваленко сыграют в хоккейном матче на льду Байкала

и сыграют в хоккейном матче на льду Байкала.

Игра состоится 8 марта.

«В матче будут принимать участие Фетисов, , Якушев, , – легендарная пятерка. Два года назад хоккейный матч на льду Байкала с участием звезд хоккея имел ошеломительный успех, было очень много зрителей.

Это событие как информационный повод разошлось по всему миру. Почти 35 ведущих иностранных медиа дали публикации об этом мероприятии», – сообщила заместитель директора по развитию познавательного туризма и экологическому просвещению ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Екатерина Сливина.

Фетисов возглавит команду профессионалов, а сборной Иркутской области будет руководить губернатор региона Игорь Кобзев.

Матч состоится на льду Байкала в поселке Большое Голоустное, в 120 км от Иркутска. Там будет установлен корт с сетками-уловителями для шайб, трибуны для болельщиков.

Первый товарищеский хоккейный матч на льду Байкала с участием звезд хоккея состоялся 8 марта 2021 года. Олимпийские чемпионы обыграли иркутян со счетом 8:6. Провести игру в 2022 году не позволила опасная ледовая обстановка.