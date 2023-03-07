Прокуратура Ангарска сообщила, что «Ермак» полностью погасил долги по зарплате перед игроками

Прокуратура Ангарска сообщила, что « » погасил долги по зарплате перед игроками.

Надзорное ведомство приняло меры по нарушениям трудового законодательства в связи с невыплатой заработной платы хоккеистам.

В ходе проверки было установлено, что перед спортсменами сформировалась задолженность по оплате труда за ноябрь – декабрь 2022 года в размере более 3 миллионов рублей.

Прокуратура внесла представление исполнительному директору спортивного клуба и вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении в региональной гострудинспекции.

В ведомстве сообщили, что в результате надзорного сопровождения во взаимодействии с уполномоченными региональными и местными органами власти задолженность по оплате труда перед хоккеистами была полностью погашена.

«Ермак» занял последнее место в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» с 22 очками в 50 играх.