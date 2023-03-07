Прокуратура Ангарска сообщила, что «Ермак» полностью погасил долги по зарплате перед игроками
Прокуратура Ангарска сообщила, что «Ермак» погасил долги по зарплате перед игроками.
Надзорное ведомство приняло меры по нарушениям трудового законодательства в связи с невыплатой заработной платы хоккеистам.
В ходе проверки было установлено, что перед спортсменами сформировалась задолженность по оплате труда за ноябрь – декабрь 2022 года в размере более 3 миллионов рублей.
Прокуратура внесла представление исполнительному директору спортивного клуба и вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении в региональной гострудинспекции.
В ведомстве сообщили, что в результате надзорного сопровождения во взаимодействии с уполномоченными региональными и местными органами власти задолженность по оплате труда перед хоккеистами была полностью погашена.
«Ермак» занял последнее место в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» с 22 очками в 50 играх.
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