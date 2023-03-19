Григоренко о бросках в матче с «Локомотивом»: «Главная статистика – счет на табло, остальное неважно» 

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Михаил Григоренко подвел итоги матча второго раунда плей-офф с «Локомотивом».

Ярославский клуб перебросал ЦСКА 42:17 во втором матче серии, но проиграл со счетом 2:3. Григоренко стал автором победной шайбы.

– Продолжили работать, да, первый период остался за ними. Во втором периоде ошибка привела к их второму голу. Вовремя забили, сравняли счет. Хорошая, боевая победа получилась.  

– «Локомотив» начал немного теряться, когда ЦСКА перехватил инициативу? 

– Так сложилось, подождали своих моментов и исполнили. Мастерство сказалось, возможно.  

– Непривычно мало бросать? Или нет проблем на этот счет? 

– Так получается, «Локомотив» здорово обороняется. Самая главная статистика – это счет на табло, остальное неважно. 

– «Локомотив» перебрасывает в самом начале. С чем это связано? 

– «Локомотив» – хорошая команда. Они выходят заряженные, бросают. Мы стараемся забирать середину, а им отдать периметр. Стараемся, чтобы Адаму [Рейдеборну] было легче делать свои сэйвы. 

– Две быстро заброшенные шайбы придали уверенности? 

– Конечно, придает уверенности. Огромная разница выходить на третий период при счете 0:2 или 2:2. Вовремя забили, перевернули ход игры, отсражались. Было много меньшинства сегодня, отбились, – сказал нападающий ЦСКА.

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1 комментарий

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*BG*
Мишаня - красава! Победную забросил. Плюс головную отдал на Макса Мамина.
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