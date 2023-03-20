«Ак Барс» рассчитывает вернуть Кэмпфера и претендует на Кирилла Воробьева («СЭ»)

«Ак Барс» рассчитывает вернуть защитника в межсезонье.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что казанский клуб также входит в число претендентов на защитника «Нефтехимика» .

Воробьев набрал 12 (4+8) очков в 63 матчах регулярного чемпионата-2022/23. В 6 играх плей-офф на его счету 2 (1+1) балла. Срок контракта 28-летнего игрока с « » истекает 30 апреля, хоккеист может стать свободным агентом.

В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Кэмпфер играл за « ». В регулярном чемпионате-2021/22 он набрал 30 (11+19) очков в 46 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 4 (2+2) балла в 6 играх.

В нынешнем сезоне он провел 48 матчей в АХЛ за «Гранд Рэпидс» и Тусон, набрав 24 (4+20) очка.

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