«Ак Барс» рассчитывает вернуть Кэмпфера и претендует на Кирилла Воробьева («СЭ»)

Теги Ак Барс Нефтехимик возможные переходы Аризона АХЛ КХЛ Стивен Кэмпфер Кирилл Воробьев Тусон Спорт-Экспресс Хоккей

«Ак Барс» рассчитывает вернуть защитника Стивена Кэмпфера в межсезонье.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что казанский клуб также входит в число претендентов на защитника «Нефтехимика» Кирилла Воробьева.

Воробьев набрал 12 (4+8) очков в 63 матчах регулярного чемпионата-2022/23. В 6 играх плей-офф на его счету 2 (1+1) балла. Срок контракта 28-летнего игрока с «Нефтехимиком» истекает 30 апреля, хоккеист может стать свободным агентом.

В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Кэмпфер играл за «Ак Барс». В регулярном чемпионате-2021/22 он набрал 30 (11+19) очков в 46 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 4 (2+2) балла в 6 играх.

В нынешнем сезоне он провел 48 матчей в АХЛ за «Гранд Рэпидс» и Тусон, набрав 24 (4+20) очка.

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5 комментариев

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Адель Хафизов
естественно перейдёт в Ак Барс, вряд ли он свободное время проводит в Нижнекамске, а не в Казани
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Dok.Polet
СЭ уже занялось распродажей ? Ак Барс кончено же будет пытаться вернуть Кэмпфера у нас с ним контракт еще на сезон. А Воробьев ? Наши еще не знают останется Билл или нет. Хотя Васю-хрустального и Хафизуллина конечно нужно списывать. А с оборонцами и хорошими в КХЛ не очень.
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srs
Ответ Александр Филиппов
Я уж подумал они посмели претендовать на СКАшного Воробьева. Но у СКА никто не забирает, СКА либо берет, либо отдает 🥲
Вот Яшкина, который и блокирует много, и забивает, и бомбардирит... не отдали барсам летом. Берут кого хотят и отдают кого у себя видеть не хотят. Разница ведь есть все же
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Radik_2.0
Кирилл - лидер сезона по блокированным броскам, 192 в 63 играх
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Александр Филиппов
Я уж подумал они посмели претендовать на СКАшного Воробьева. Но у СКА никто не забирает, СКА либо берет, либо отдает 🥲
+1
-2
-1
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