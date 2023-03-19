Берлев об «Ак Барсе»: «Мастера, классно играют. Но я считаю, что мы не хуже. Даже лучше»

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Антон Берлев считает, что «Адмирал» не хуже «Ак Барса».

Нападающий подвел итоги второго матча серии плей-офф с казанским клубом (1:2, 0-2).

– В серии с Уфой у вас было 2+2 очка, стали лучшим бомбардиром команды.

– Те матчи мы уже не вспоминаем. Командные действия принесли результат.

– Потряхивало перед этим матчем? Все-таки после травмы.

– Да нет. Понятно, что против такой команды непросто. Ребята помогали, все хорошо.

– Первый период был удачный, а в прошлом матче горели 0:2. Вы забили как раз.

– Полезли на ворота, двойной рикошет. Если скажу, что специально – никто не поверит. Шальная шайба зашла. Потом никто и не вспомнит.

– Был ли план играть на удержание?

– Нет, игра была на равных, до ошибки. Удаление ненужное. Они реализовали, а мы нет.

– Можете сказать, что вам не повезло в третьем периоде?

– Что значит: повезло, не повезло? Значит, они заслужили. Будем работать. Надо забыть эту игру и двигаться дальше.

– Какой позитив можно вынести из матча?

– Играли отлично на поле соперника. Все впереди.

– У вас отличается модель выездных игр от домашних?

– Дома мы в два раза быстрее бежим.

– Болельщики помогут?

– Конечно. Домашняя арена гонит.

– Были ли сюрпризы от «Ак Барса»?

– Мастера, классно играют. Но я считаю, что мы не хуже. Даже лучше, – сказал нападающий «Адмирала».

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1 комментарий

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barsik94
Они лучше, да)0))
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