Берлев об «Ак Барсе»: «Мастера, классно играют. Но я считаю, что мы не хуже. Даже лучше»
Антон Берлев считает, что «Адмирал» не хуже «Ак Барса».
Нападающий подвел итоги второго матча серии плей-офф с казанским клубом (1:2, 0-2).
– В серии с Уфой у вас было 2+2 очка, стали лучшим бомбардиром команды.
– Те матчи мы уже не вспоминаем. Командные действия принесли результат.
– Потряхивало перед этим матчем? Все-таки после травмы.
– Да нет. Понятно, что против такой команды непросто. Ребята помогали, все хорошо.
– Первый период был удачный, а в прошлом матче горели 0:2. Вы забили как раз.
– Полезли на ворота, двойной рикошет. Если скажу, что специально – никто не поверит. Шальная шайба зашла. Потом никто и не вспомнит.
– Был ли план играть на удержание?
– Нет, игра была на равных, до ошибки. Удаление ненужное. Они реализовали, а мы нет.
– Можете сказать, что вам не повезло в третьем периоде?
– Что значит: повезло, не повезло? Значит, они заслужили. Будем работать. Надо забыть эту игру и двигаться дальше.
– Какой позитив можно вынести из матча?
– Играли отлично на поле соперника. Все впереди.
– У вас отличается модель выездных игр от домашних?
– Дома мы в два раза быстрее бежим.
– Болельщики помогут?
– Конечно. Домашняя арена гонит.
– Были ли сюрпризы от «Ак Барса»?
– Мастера, классно играют. Но я считаю, что мы не хуже. Даже лучше, – сказал нападающий «Адмирала».
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