Кузнецов получил травму после хита Дамбы. Оши вступился за партнера, устроив драку c защитником «Миннесоты»

Теги травмы драки Вашингтон Миннесота НХЛ Ти Джей Оши Евгений Кузнецов Мэтт Дамба Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Миннесотой» (3:5).

Он получил повреждение в начале третьего периода после хита от защитника «Уайлд» Мэтта Дамбы

За партнера по команде вступился Ти Джей Оши, который подрался с Дамбой.

В результате Оши получил 17 минут штрафа.

Дамба не был наказан удалением за силовой прием против Кузнецова. По итогам инцидента он получил всего 5 минут штрафа за драку. 

Кузнецов не смог продолжить матч.

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3 комментария

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Пинающий Достоинства
Он всю игру Эка задирал, вот и прилетело (так то почти чистый силовой, но в кость)
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GLW
шикарный силовой
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askarik1992
Да кепс травматы столько травм
+2
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