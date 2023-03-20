Кузнецов получил травму после хита Дамбы. Оши вступился за партнера, устроив драку c защитником «Миннесоты»
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Миннесотой» (3:5).
Он получил повреждение в начале третьего периода после хита от защитника «Уайлд» Мэтта Дамбы.
За партнера по команде вступился Ти Джей Оши, который подрался с Дамбой.
В результате Оши получил 17 минут штрафа.
Дамба не был наказан удалением за силовой прием против Кузнецова. По итогам инцидента он получил всего 5 минут штрафа за драку.
Кузнецов не смог продолжить матч.
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