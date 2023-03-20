Кузнецов получил травму после хита Дамбы. Оши вступился за партнера, устроив драку c защитником «Миннесоты»

Нападающий « » получил травму в матче с «Миннесотой» (3:5).

Он получил повреждение в начале третьего периода после хита от защитника «Уайлд» .

За партнера по команде вступился , который подрался с Дамбой.

В результате Оши получил 17 минут штрафа.

Дамба не был наказан удалением за силовой прием против Кузнецова. По итогам инцидента он получил всего 5 минут штрафа за драку.

Кузнецов не смог продолжить матч.