Кузнецов против «Баффало»: 1-й гол за 8 игр, победный буллит в послематчевой серии

Форвард « » Евгений Кузнецов забросил шайбу в игре с «Баффало» (5:4 Б).

Россиянин прервал 7-матчевую безголевую серию в чемпионате .

Также Кузнецов забил победный гол в послематчевой серии буллитов.

Всего в 68 играх сезона на его счету 51 (12+39) очко.

Сегодня за 17:07 (0:39 – в большинстве, 1:31 – в меньшинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, 56% выигранных вбрасываний, полезность – «0».