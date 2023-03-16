Кузнецов против «Баффало»: 1-й гол за 8 игр, победный буллит в послематчевой серии
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил шайбу в игре с «Баффало» (5:4 Б).
Россиянин прервал 7-матчевую безголевую серию в чемпионате НХЛ.
Также Кузнецов забил победный гол в послематчевой серии буллитов.
Всего в 68 играх сезона на его счету 51 (12+39) очко.
Сегодня за 17:07 (0:39 – в большинстве, 1:31 – в меньшинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, 56% выигранных вбрасываний, полезность – «0».
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