Кузнецов против «Баффало»: 1-й гол за 8 игр, победный буллит в послематчевой серии

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Форвард «Вашингтона» Евгений  Кузнецов забросил шайбу в игре с «Баффало» (5:4 Б).

Россиянин прервал 7-матчевую безголевую серию в чемпионате НХЛ.

Также Кузнецов забил победный гол в послематчевой серии буллитов.

Всего в 68 играх сезона на его счету 51 (12+39) очко.

Сегодня за 17:07 (0:39 – в большинстве, 1:31 – в меньшинстве) у нападающего 4 броска в створ ворот, 56% выигранных вбрасываний, полезность – «0».

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3 комментария

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каток Третьяка
опять этот гипноз от Кузи)))
+2
0
+2
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askarik1992
По классике суперслоу
+3
0
+3
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askarik1992
Маладес
0
0
0
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