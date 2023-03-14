Саша Хмелевски: «Козлов – лучший тренер, с кем я работал. Не согласен с теми, кто обвиняет тренеров. Хотите кого-то винить – ругайте всех»

считает лучшим тренером, с которым он работал.

– Как вам работалось с Козловым? Это его первый сезон в качестве главного тренера.

– Уважаю Виктора Николаевича не только как тренера, но и как человека. Для меня он лучший наставник, с кем я работал.

И не только он, но и и . Я с таким удовольствием каждый день шел на тренировки, чтобы работать с ними!

Мне очень понравился тренерский штаб.

И я не согласен с теми, кто обвиняет наших тренеров. Если хотите кого-то винить, то ругайте всех. Мы все были вместе в этой серии с «Адмиралом» и в сезоне.

Считаю, что Виктор Николаевич очень сильно отработал. Спросите любого из 25 игроков – все будут за него бороться.

Потому что Козлов как человек и как тренер уникальный. Таких просто нет, – сказал нападающий « ».

Уфимская команда уступила «Адмиралу» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.