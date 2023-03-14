Саша Хмелевски: «Козлов – лучший тренер, с кем я работал. Не согласен с теми, кто обвиняет тренеров. Хотите кого-то винить – ругайте всех»

Теги Салават Юлаев Николай Цулыгин Константин Кольцов Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски считает Виктора Козлова лучшим тренером, с которым он работал.

– Как вам работалось с Козловым? Это его первый сезон в качестве главного тренера.

– Уважаю Виктора Николаевича не только как тренера, но и как человека. Для меня он лучший наставник, с кем я работал.

И не только он, но и Николай Цулыгин и Константин Кольцов. Я с таким удовольствием каждый день шел на тренировки, чтобы работать с ними!

Мне очень понравился тренерский штаб.

И я не согласен с теми, кто обвиняет наших тренеров. Если хотите кого-то винить, то ругайте всех. Мы все были вместе в этой серии с «Адмиралом» и в сезоне.

Считаю, что Виктор Николаевич очень сильно отработал. Спросите любого из 25 игроков – все будут за него бороться.

Потому что Козлов как человек и как тренер уникальный. Таких просто нет, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

Уфимская команда уступила «Адмиралу» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

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8 комментариев

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Lahtenpohia
Ответ Kipsone
Уфа виновата получается? Я думаю в Казани ментально те же болельщики живут, которые всем сердцем болеют за родной клуб.
почитайте телеграмм Баширова. это ненормально
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Kipsone
Ответ Lahtenpohia
Саша это Уфа. там всегда все виноваты.
Уфа виновата получается? Я думаю в Казани ментально те же болельщики живут, которые всем сердцем болеют за родной клуб.
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Lahtenpohia
Ответ Bestcapper
Вы не правы, в Башкирии очень адекватные болельщики, но если нет результата, кто-то должен нести ответственность за результат.... 1) Баширов (ген. дир.) весь сезон кормил обещаниями об усилении, в итоге никого не было, в то время как Ава, Магнитка, Ак Барс и т.д. совершали обмены... (сюда же можно и отнести полную некомпетентность ген. менеджера Чижова, его бы тоже на выход, это вообще по-моему очень далекий от сути дела персонаж). 2) Тренер в лице Козлова должен нести ответственность, по крайней мере за свои действия, за чехарду в звеньях, за игру в неравных составах, за упертую веру в Ежова, за не понятную стилистику игры, в конце концов за результат... Вылет в первом раунде, да еще Адмиралу, это провал... И какие цифры здесь не приводите, это обгадились в прямом и переносном смысле.. 3) Лично у меня нет претензий к Хмелевски, нет претензий к Пустозерову, Башкирову, Пименову (за исключением пары эпизодов)... Молодняк сыграл хорошо, у меня рука не поднимется бросить в них камень. Но когда детские ошибки совершают опытные игроки, такие как Санников, Тимким, Бирюков, Антипин, Кадейкин и многие другие и этот состав не может обыграть Адмирал, мне кажется, что просто уровень игроков сейчас в СЮ, не соответствует статусу этой команды и здесь выход может быть только один. Брать толкового менеджера, типа Вайсфельда (Чижа большим пинком на улицу), который избавится от этих поленьев (даже поленьями назвать некоторых сложно, точнее труха уже деревянная) и составить костях команды из игроков, способных брать игру на себя, хотя бы собрать элементарно ударное первое звено, а при хорошем раскладе (хотя в любой команде это вообще норма) и второе ударное звено...
Я читал телеграмм Баширова. это ужас ...
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Bestcapper
Ответ Lahtenpohia
Саша это Уфа. там всегда все виноваты.
Вы не правы, в Башкирии очень адекватные болельщики, но если нет результата, кто-то должен нести ответственность за результат....

1) Баширов (ген. дир.) весь сезон кормил обещаниями об усилении, в итоге никого не было, в то время как Ава, Магнитка, Ак Барс и т.д. совершали обмены... (сюда же можно и отнести полную некомпетентность ген. менеджера Чижова, его бы тоже на выход, это вообще по-моему очень далекий от сути дела персонаж).

2) Тренер в лице Козлова должен нести ответственность, по крайней мере за свои действия, за чехарду в звеньях, за игру в неравных составах, за упертую веру в Ежова, за не понятную стилистику игры, в конце концов за результат... Вылет в первом раунде, да еще Адмиралу, это провал... И какие цифры здесь не приводите, это обгадились в прямом и переносном смысле..

3) Лично у меня нет претензий к Хмелевски, нет претензий к Пустозерову, Башкирову, Пименову (за исключением пары эпизодов)... Молодняк сыграл хорошо, у меня рука не поднимется бросить в них камень. Но когда детские ошибки совершают опытные игроки, такие как Санников, Тимким, Бирюков, Антипин, Кадейкин и многие другие и этот состав не может обыграть Адмирал, мне кажется, что просто уровень игроков сейчас в СЮ, не соответствует статусу этой команды и здесь выход может быть только один.

Брать толкового менеджера, типа Вайсфельда (Чижа большим пинком на улицу), который избавится от этих поленьев (даже поленьями назвать некоторых сложно, точнее труха уже деревянная) и составить костях команды из игроков, способных брать игру на себя, хотя бы собрать элементарно ударное первое звено, а при хорошем раскладе (хотя в любой команде это вообще норма) и второе ударное звено...
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Ачиваков Марат
Правильно говоришь Саша ! Те, кто желают его увольнения, просто хотят найти крайнего, стрелочника, как у нас принято. Сейчас только от вас зависит быть ему главным, или покинуть пост. Боритесь за него всеми доступными способами. Он всегда во всем брал вину на себя - это могут только сильные личности. " Один за всех и все за одного ! "
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Фаниль
У нас лично Виктору Николаевичу Козлову нет вопросов, он сам играл за Салават и душой и как он сам бывший хоккеист он понимает про хоккей всё! Мы думаем просто как с формулировать с составом в звене!
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Lahtenpohia
Саша это Уфа. там всегда все виноваты.
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Bestcapper
Не переживай Сань, мы всех костерим кто причастен, но Козлов должен уйти, за свои ошибки тренер должен отвечать, а Салават Юлаев не поле для экспериментов тренера....
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