Саша Хмелевски: «Козлов – лучший тренер, с кем я работал. Не согласен с теми, кто обвиняет тренеров. Хотите кого-то винить – ругайте всех»
Саша Хмелевски считает Виктора Козлова лучшим тренером, с которым он работал.
– Как вам работалось с Козловым? Это его первый сезон в качестве главного тренера.
– Уважаю Виктора Николаевича не только как тренера, но и как человека. Для меня он лучший наставник, с кем я работал.
И не только он, но и Николай Цулыгин и Константин Кольцов. Я с таким удовольствием каждый день шел на тренировки, чтобы работать с ними!
Мне очень понравился тренерский штаб.
И я не согласен с теми, кто обвиняет наших тренеров. Если хотите кого-то винить, то ругайте всех. Мы все были вместе в этой серии с «Адмиралом» и в сезоне.
Считаю, что Виктор Николаевич очень сильно отработал. Спросите любого из 25 игроков – все будут за него бороться.
Потому что Козлов как человек и как тренер уникальный. Таких просто нет, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».
Уфимская команда уступила «Адмиралу» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.
1) Баширов (ген. дир.) весь сезон кормил обещаниями об усилении, в итоге никого не было, в то время как Ава, Магнитка, Ак Барс и т.д. совершали обмены... (сюда же можно и отнести полную некомпетентность ген. менеджера Чижова, его бы тоже на выход, это вообще по-моему очень далекий от сути дела персонаж).
2) Тренер в лице Козлова должен нести ответственность, по крайней мере за свои действия, за чехарду в звеньях, за игру в неравных составах, за упертую веру в Ежова, за не понятную стилистику игры, в конце концов за результат... Вылет в первом раунде, да еще Адмиралу, это провал... И какие цифры здесь не приводите, это обгадились в прямом и переносном смысле..
3) Лично у меня нет претензий к Хмелевски, нет претензий к Пустозерову, Башкирову, Пименову (за исключением пары эпизодов)... Молодняк сыграл хорошо, у меня рука не поднимется бросить в них камень. Но когда детские ошибки совершают опытные игроки, такие как Санников, Тимким, Бирюков, Антипин, Кадейкин и многие другие и этот состав не может обыграть Адмирал, мне кажется, что просто уровень игроков сейчас в СЮ, не соответствует статусу этой команды и здесь выход может быть только один.
Брать толкового менеджера, типа Вайсфельда (Чижа большим пинком на улицу), который избавится от этих поленьев (даже поленьями назвать некоторых сложно, точнее труха уже деревянная) и составить костях команды из игроков, способных брать игру на себя, хотя бы собрать элементарно ударное первое звено, а при хорошем раскладе (хотя в любой команде это вообще норма) и второе ударное звено...