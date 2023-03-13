Саша Хмелевски: «Хочу вернуться в «Салават», играть за Козлова и выиграть Кубок Гагарина»

Теги Салават Юлаев болельщики Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски сообщил, что хочет выиграть Кубок Гагарина с «Салаватом».

Нападающий прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

– Мне было приятно играть за «Салават Юлаев» в этом году. У нас очень хороший коллектив, настоящая команда. Я увидел, что КХЛ – это отличная лига, для меня переход в Уфу стал отличным шагом в карьере. Рад, что оказался здесь, Я прибавил как игрок, мне понравилось все: партнеры, организация, клуб.

– Какие впечатления оставила Уфа?

– Для меня Уфа – это не просто город. Это мой второй дом, я чувствую себя здесь максимально комфортно. Сначала никого не знал, не знал команду, а сейчас я прожил 7-8 месяцев, болельщики полюбили меня. Мне от этого тепло на душе, меня узнают. Я с уважением отношусь к нашим фанатам, они создают отличную атмосферу на трибунах.

– Вы продлили контракт, несмотря на вылет в первом раунде. Верите в потенциал и будущее команды?

– Да, я верю в команду. Это мотивирует меня. Хочу вернуться обратно в Уфу, пройти максимально далеко и выиграть Кубок Гагарина. Поверьте, у нас все для этого есть. Я сейчас понимаю, как тяжело дойти до вершины, получил очень хороший опыт в плей-офф. Но я хочу вернуться в «Салават Юлаев», мне нравится этот клуб. Я хочу играть за Виктора Николаевича Козлова, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

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14 комментариев

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Амин Манн
Ответ Александр Невский
Не позорься какой Салат , уходи в другую команду , играть за Салават позор.
Ты модератору как платишь? Есть Салават, Салат это растение. Ты опять аскарблядь пришёл?
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Амин Манн
Кольцов и Филимонов думаю на выходных. Козлов? Цулыгин оставить. Юлдашева можно интересно в этот тандем включить? Интересный расклад даёт междуперерывов, если бы игроки звезды учились бы по моментам проблем не было
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Kipsone
Ответ Сергей Таран
только сезон закончили и опять нелепые подписания очень странно или как ОКХ стал Салават?
Нелепые? Один из лучших, если не первый в СЮ по игре и духу.
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Bestcapper
Ответ Radik_2.0
а можно вот это всё, но без Козлова, а?
ПОДДЕРЖИВАЮ ДВУМЯ РУКАМИ!!!
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Александр Невский
Не позорься какой Салат , уходи в другую команду , играть за Салават позор.
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-2
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al31
Лидер на льду.
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crispymousse
Фантазёр, ты меня называла...
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Marsbek Docoev
Конечно, надо продолжать играть, а не соскакивать на первой же остановке. Надеюсь, в следующем сезоне зелёные будут более мотивированными.
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Radik_2.0
а можно вот это всё, но без Козлова, а?
+2
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Сергей Таран
только сезон закончили и опять нелепые подписания очень странно или как ОКХ стал Салават?
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Руслан Х
Саша — молодчик!Так держать!✊🏻
0
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Рамис Зарипов
Видимо Козлов остается на 99,9%
+2
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Ыжык
А козлов то сам останется?
+5
0
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Hudson_Hawk
Все-таки Саня ты классный мужик!
+3
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