Саша Хмелевски: «Хочу вернуться в «Салават», играть за Козлова и выиграть Кубок Гагарина»

Саша Хмелевски сообщил, что хочет выиграть Кубок Гагарина с «Салаватом».

Нападающий прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

– Мне было приятно играть за «Салават Юлаев» в этом году. У нас очень хороший коллектив, настоящая команда. Я увидел, что КХЛ – это отличная лига, для меня переход в Уфу стал отличным шагом в карьере. Рад, что оказался здесь, Я прибавил как игрок, мне понравилось все: партнеры, организация, клуб.

– Какие впечатления оставила Уфа?

– Для меня Уфа – это не просто город. Это мой второй дом, я чувствую себя здесь максимально комфортно. Сначала никого не знал, не знал команду, а сейчас я прожил 7-8 месяцев, болельщики полюбили меня. Мне от этого тепло на душе, меня узнают. Я с уважением отношусь к нашим фанатам, они создают отличную атмосферу на трибунах.

– Вы продлили контракт, несмотря на вылет в первом раунде. Верите в потенциал и будущее команды?

– Да, я верю в команду. Это мотивирует меня. Хочу вернуться обратно в Уфу, пройти максимально далеко и выиграть Кубок Гагарина. Поверьте, у нас все для этого есть. Я сейчас понимаю, как тяжело дойти до вершины, получил очень хороший опыт в плей-офф. Но я хочу вернуться в «Салават Юлаев», мне нравится этот клуб. Я хочу играть за Виктора Николаевича Козлова, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».