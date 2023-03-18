Гимаев-младший о «Динамо»: «Сафронов хочет назначить своих людей, Кудашова в команде он не видит. Аркадий Ротенберг примет правильное решение, надеюсь»

Теги Алексей Кудашов Алексей Сопин Андрей Сафронов КХЛ Сергей Гимаев-младший Динамо Аркадий Ротенберг Хоккей

Сергей Гимаев-младший считает, что Андрей Сафронов не хочет видеть Кудашова в «Динамо». 

Московский клуб не подписал новый контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым. 

«Генеральный менеджер «Динамо» провел такую работу – подписал Уила, влился Менелл, вернулся О’Делл, который и в прошлом году здорово помогал. Я считаю, что эти игроки усилили «Динамо». Лилья смотрелся по-разному, но тоже был неплох. Было отличное подписание Джиошвили.

Но я хочу сказать, почему до сих пор не подписаны Кудашов и Сопин. Потому что Андрей Сафронов хочет назначить своих людей. И он не видит в команде Кудашова. Он советник и имеет влияние на руководителей, давая свои советы. Такие советы, что Кудашов и Сопин до сих пор не с командой. А я считаю, что они заслужили свои контракты.

Мы уже обсуждали, что до сезона о «Динамо» говорили так, что эта команда в плей-офф может не попасть. Сопин подписал отличных игроков, команда впервые вышла из долгов! И мы хотим, чтобы клуб снова юрлицо менял?

На самом деле я сейчас обращаюсь к Аркадию Романовичу Ротенбергу. Надеюсь, что вы примете правильное решение, Кудашов с Сопиным останутся работать в «Динамо», и мы не будем видеть то, что уже видели несколько лет назад.

Да, у меня есть такие данные. Я бы не брал все это из ниоткуда», – сказал комментатор КХЛ ТВ в эфире YouTube-канала «Скользкий лед».

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3 комментария

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Кеша
А что бюджет такой нищенский , если Аркадий Ротенберг -самый богатый человек в стране принимает решения по Динамо ? Вы уж определитесь там . Или вы дальше опускаете Динамо в угоду вашему племяннику или вложитесь в Динамо , как положено . И тренер должен быть топ и лидеров -легионеров оставить. Петунина надо вернуть в Динамо . Может хватит уже Аркадий Ротенберг делать из нас посмешище ? Взялся за гуж -не говори , что не дюж . Денег у вас немерено . От Динамо вы тоже много плюшек получили .
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dosatuy
Один из случаев когда дополнение младший как знак уважения. Обычно говорят только из-за отца известен. Здесь уважение и любовь людей к Сергею Наильевичу передаётся к достойному сыну.
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Ромарио163
Ротенбург и примет правильное решение?)))
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