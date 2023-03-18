Гимаев-младший о «Динамо»: «Сафронов хочет назначить своих людей, Кудашова в команде он не видит. Аркадий Ротенберг примет правильное решение, надеюсь»

считает, что Андрей Сафронов не хочет видеть в «Динамо».

Московский клуб не подписал новый контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым.

«Генеральный менеджер «Динамо» провел такую работу – подписал Уила, влился Менелл, вернулся О’Делл, который и в прошлом году здорово помогал. Я считаю, что эти игроки усилили «Динамо». Лилья смотрелся по-разному, но тоже был неплох. Было отличное подписание Джиошвили.

Но я хочу сказать, почему до сих пор не подписаны Кудашов и Сопин. Потому что хочет назначить своих людей. И он не видит в команде Кудашова. Он советник и имеет влияние на руководителей, давая свои советы. Такие советы, что Кудашов и до сих пор не с командой. А я считаю, что они заслужили свои контракты.

Мы уже обсуждали, что до сезона о «Динамо» говорили так, что эта команда в плей-офф может не попасть. Сопин подписал отличных игроков, команда впервые вышла из долгов! И мы хотим, чтобы клуб снова юрлицо менял?

На самом деле я сейчас обращаюсь к Аркадию Романовичу Ротенбергу. Надеюсь, что вы примете правильное решение, Кудашов с Сопиным останутся работать в «Динамо», и мы не будем видеть то, что уже видели несколько лет назад.

Да, у меня есть такие данные. Я бы не брал все это из ниоткуда», – сказал комментатор ТВ в эфире YouTube-канала «Скользкий лед».