«Торпедо» играет в свой атакующий хоккей. Армейцы наказывают их за это, молодцы». Экс-форвард СКА Каменев о серии

Василий Каменев считает, что СКА наказывает « » за атакующий хоккей.

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл нижегородцев (5:4, 2-0 в серии) во втором матче второго раунда Кубка Гагарина.

– Мы ждали такого хоккея. В первом матче, когда СКА выиграл 2:1, команды друг друга прощупывали, а тут раскрылись. «Торпедо» играет в свой атакующий хоккей. Армейцы, молодцы, наказывают их за это. Потому что у нижегородцев, конечно, есть «дыры» в обороне. СКА грамотно этим воспользовался и забросил на одну шайбу больше.

– Может, «Торпедо» для СКА – удобный соперник? Атакующий стиль натолкнулся на атакующий стиль, а порядка в игре у армейцев больше.

– И порядка, и мастеров больше. Хоккей идет открытый, моментов много создают обе команды, но СКА чаще реализовывает. И надо отметить вратаря Николаева. Он пропускал нелепые голы в первом матче предыдущей серии – против минского «Динамо», но для него это был дебют в плей-офф. А сейчас спасает, «тащит», игроки СКА смело идут в атаку, зная, что голкипер выручит.

– Что будет, когда серия переедет в Нижний? вряд ли отступит от своего атакующего стиля.

– Нет, никто отступать не будет. В Нижнем зрители ждут атакующую игру. Будет такой же хоккей, как в Петербурге. И тут многое зависит от того, как армейцы сыграют в обороне. У СКА есть кому забивать.

Надо строго играть сзади, с холодной головой. Потому что трибуны в Нижнем погонят свою команду вперед, – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР.