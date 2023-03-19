«Торпедо» играет в свой атакующий хоккей. Армейцы наказывают их за это, молодцы». Экс-форвард СКА Каменев о серии

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Николаев Хоккей

Василий Каменев считает, что СКА наказывает «Торпедо» за атакующий хоккей. 

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл нижегородцев (5:4, 2-0 в серии) во втором матче второго раунда Кубка Гагарина. 

–  Мы ждали такого хоккея. В первом матче, когда СКА выиграл 2:1, команды друг друга прощупывали, а тут раскрылись. «Торпедо» играет в свой атакующий хоккей. Армейцы, молодцы, наказывают их за это. Потому что у нижегородцев, конечно, есть «дыры» в обороне. СКА  грамотно этим воспользовался и забросил на одну шайбу больше.

– Может, «Торпедо» для СКА – удобный соперник? Атакующий стиль натолкнулся на атакующий стиль, а порядка в игре у армейцев больше.

– И порядка, и мастеров больше. Хоккей идет открытый, моментов много создают обе команды, но СКА чаще реализовывает. И надо отметить вратаря Николаева. Он пропускал нелепые голы в первом матче предыдущей серии – против минского «Динамо», но для него это был дебют в плей-офф. А сейчас Николаев спасает, «тащит», игроки СКА смело идут в атаку, зная, что голкипер выручит.

– Что будет, когда серия переедет в Нижний? Игорь Ларионов вряд ли отступит от своего атакующего стиля.

– Нет, никто отступать не будет. В Нижнем зрители ждут атакующую игру. Будет такой же хоккей, как в Петербурге. И тут многое зависит от того, как армейцы сыграют в обороне. У СКА есть кому забивать.

Надо строго играть сзади, с холодной головой. Потому что трибуны в Нижнем погонят свою команду вперед, – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР.

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6 комментариев

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Red_right_wing
Ответ Макс Боронин
Ну тебе-то, конечно, лучше знать как в хоккей играть. Одна торпеда, конечно, играет.А если всрет, то судьи, соперник с иллюзиями, да?
всирают от своих косяков в обороне. от простых ошибок в простых ситуациях
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Red_right_wing
проблема торпедо- ошибки в своей зоне. ошибки при начале атаки, в простых ситуациях вдруг усложняют. что хорошо для атаки, в обороне плохо. и ошибки при активной обороне. да, быстро двигаться и прочее чудесно. но терять игроков за спиной от лишней суеты не надо.
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srs
Ответ Макс Боронин
Ну тебе-то, конечно, лучше знать как в хоккей играть. Одна торпеда, конечно, играет.А если всрет, то судьи, соперник с иллюзиями, да?
Как играть и понятно окружающим знает мистер Ларионов. Теперь уже и Торпедо, да, а вы догадливый. Торпедо уже выиграло самый ценный приз признания. Дальше идёт 3Б борьба больших бюджетов клубов Кахаэль, не первый же раз. То что Вы перечисляете имеет место, но это все так сказать нюансики кахаэлии
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Макс Боронин
Ответ srs
Что значит в Свой атакующий... Торпедо в сбалансированный хоккей Играет, а большинство остальных клубов Кахаэль только Иллюзии себе строит что якобы играет, увы. Тратя больше времени вхолостую на отрицание этого, чем самому хоккею. И побед в сборных нет, там такая ерунда не проходит
Ну тебе-то, конечно, лучше знать как в хоккей играть. Одна торпеда, конечно, играет.А если всрет, то судьи, соперник с иллюзиями, да?
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srs
Что значит в Свой атакующий... Торпедо в сбалансированный хоккей Играет, а большинство остальных клубов Кахаэль только Иллюзии себе строит что якобы играет, увы. Тратя больше времени вхолостую на отрицание этого, чем самому хоккею. И побед в сборных нет, там такая ерунда не проходит
+1
-1
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Матроскин52
Торпедо будет играть для своих болельщиков! Нагорный будет гнать из вперед! За игру в хоккей! Верим в команду!
+2
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+2
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