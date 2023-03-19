Ротенберг о 4 голах, которые СКА пропустил в большинстве в плей-офф: «Нам нужно это улучшить, сыграть похитрее. Работа и дисциплина – ключ к победе»

высказался о том, что СКА нередко пропускает голы при игре в большинстве.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга ответил на вопрос после победы над « » (5:4, 2-0 в серии) в матче второго раунда Кубка Гагарина.

– в 8 матчах 4 раза пропустил в большинстве. Это вопрос только дисциплины?

– Наши соперники очень активно играют в меньшинстве, накрывают нападающих. Надо этим воспользоваться, сыграть похитрее. Это нам обязательно нужно улучшить, это и дисциплина в том числе. Работа и дисциплина – ключ к победе. Отработаем, потренируемся, вернемся сильнее в следующей игре.

– Первые два гола забиты после почти одинаковых комбинаций. Это заготовка на этот матч?

– Если вы посмотрите эти голы, то они и будут ответом на ваш вопрос. Мы весь сезон тренируемся, вносим коррективы, помочь команде выиграть – это наша работа, – сказал Ротенберг.