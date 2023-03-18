Ротенберг о 3-м периоде с «Торпедо»: «СКА никогда не играет на удержание. Действовали по нашей системе»
Роман Ротенберг сказал, что СКА не играл на удержание в 3-м периоде с «Торпедо».
Петербургский клуб, напомним, одержал победу в матче со счетом 5:4.
– Третий период сильно отличался от предыдущих. Сознательно ли играли на удержание?
– Мы не играли на удержание, мы так никогда не играем. Действовали агрессивно в средней зоне, не давали сопернику ее пройти.
Сыграли на команду. И моменты были, могли забить – надо больше закрывать вратаря и больше бросать.
В целом действовали по нашей системе, ничего не меняли. Сыграли на команду и выиграли, – сказал тренер СКА.
12 комментариев