Ротенберг о 3-м периоде с «Торпедо»: «СКА никогда не играет на удержание. Действовали по нашей системе»

сказал, что СКА не играл на удержание в 3-м периоде с « ».

Петербургский клуб, напомним, одержал победу в матче со счетом 5:4.

– Третий период сильно отличался от предыдущих. Сознательно ли играли на удержание?

– Мы не играли на удержание, мы так никогда не играем. Действовали агрессивно в средней зоне, не давали сопернику ее пройти.

Сыграли на команду. И моменты были, могли забить – надо больше закрывать вратаря и больше бросать.

В целом действовали по нашей системе, ничего не меняли. Сыграли на команду и выиграли, – сказал тренер СКА.