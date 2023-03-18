Ротенберг о 3-м периоде с «Торпедо»: «СКА никогда не играет на удержание. Действовали по нашей системе»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг сказал, что СКА не играл на удержание в 3-м периоде с «Торпедо».

Петербургский клуб, напомним, одержал победу в матче со счетом 5:4.

– Третий период сильно отличался от предыдущих. Сознательно ли играли на удержание?

– Мы не играли на удержание, мы так никогда не играем. Действовали агрессивно в средней зоне, не давали сопернику ее пройти.

Сыграли на команду. И моменты были, могли забить – надо больше закрывать вратаря и больше бросать.

В целом действовали по нашей системе, ничего не меняли. Сыграли на команду и выиграли, – сказал тренер СКА.

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12 комментариев

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evseregin
Он «по носу» так и двигается судя по всему
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Геннадий Тимченко
Ответ вован63
Система нипель!
новость смотрю подправили (убрали про СКА7)... Роттен, наверно, попросил до финала её в секрете держать 🤣🤣🤣
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вован63
Ответ Геннадий Тимченко
что за система такая СКА7❓🤔
Система нипель!
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вован63
Ну если не играли на удержание, выходит вас торпедо возило.
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Shamarin
Ответ Алексей Степанов
Опять заладил про какую то только ему понятную систему. Жалко что Торпедо не фартит,на 1-1 в серии они точно наиграли
Они и на 2:0 свою пользу наиграли. Серия равных.
+1
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Shamarin
Надо Роме побольше говорить, тогда тебе вообще спать некогда будет. Всю ветку засерил.
+2
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Кеша
Ответ Геннадий Тимченко
что за система такая СКА7❓🤔
О ней знает , только , Роман Борисович .
+2
-2
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Геннадий Тимченко
Ответ Кеша
Если бы строже сыграли в обороне , то СКА даже на три гола не наиграло .
что за система такая СКА7❓🤔
+2
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pizzatcarizza
Система гибридная. Когда надо она атакующая и сверхголевая, а когда не получается он ее не меняет)
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Кеша
Ответ Алексей Степанов
Опять заладил про какую то только ему понятную систему. Жалко что Торпедо не фартит,на 1-1 в серии они точно наиграли
Если бы строже сыграли в обороне , то СКА даже на три гола не наиграло .
+4
-2
+2
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Алексей Степанов
Опять заладил про какую то только ему понятную систему. Жалко что Торпедо не фартит,на 1-1 в серии они точно наиграли
+19
-3
+16
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Кеша
В третьем периоде вам даже пернуть не дали ни разу . Красиво вас возили торпедовцы ! Это у вас система такая в своей зоне отбрасываться .
+13
-4
+9
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