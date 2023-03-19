Юдин о СКА и 2-0 с «Торпедо»: «Армейцы играют гораздо более системно и за счет этого закономерно побеждают»
Александр Юдин оценил ход серии между СКА и «Торпедо» (2-0).
Команды встречаются в рамках 2-го раунда Кубка Гагарина.
«Оба матча в «Ледовом» завершились закономерными победами СКА. Да, торпедовцы много атакуют, стараются создавать остроту, но если посмотреть основные показатели — время в чужой зоне, броски — у армейцев все равно есть преимущество.
Показательно, как во втором матче петербуржцы реагировали на пропущенные голы — стоило «Торпедо» выйти вперед или сравнять счет — они очень быстро получали ответку. СКА играет гораздо более системно и за счет этого побеждает.
Плюс армейцы нащупали слабое звено в обороне соперника — быстро возвращаться назад торпедовцы не готовы. Гусев, Хуснутдинов, Глотов, Хайруллин и другие просто разрывали скоростными контратаками и по делу забили свои голы. А в третьем периоде образцово отоборонялись и могли забить еще», — сказал бывший защитник сборной России.
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