«Локомотив» выиграл шорт-трек с клюшками, ЦСКА победил в хоккее». Плющев о противостоянии в Кубке Гагарина

оценил победу ЦСКА над « » (2:0).

Команды провели первый матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

– Не скажу, что от этой серии в плане зрелищности у меня были завышенные ожидания. весь сезон играет в неоднородный хоккей: то включается, то выключается. Семиматчевая серия с «Северсталью» – пример.

Что касается «Локомотива», не раз говорил о том, что политика искусственного закупоривания своей игры вызывает массу вопросов. У Ярославля великолепная школа, отличные игровые традиции. У команды есть все возможности показывать стерео-хоккей, но, к сожалению, она зажала себя в строгий защитный футляр.

Поэтому и был прогноз, что серия стартует, скажем мягко, консервативно. Так и произошло.

Обе команды сыграли прагматично, но ЦСКА за счет индивидуального мастерства смог реализовать тот минимум моментов, который создал. У соперника этих моментов тоже был минимум, но без реализации. Вот вам и скромные 2:0.

Ярославль действительно выглядел отдохнувшим и резво бежал на протяжении всех 60 минут. Да, шорт-трек с клюшками он выиграл, но это был хоккейный матч – и именно в хоккей за счет индивидуального мастерства ЦСКА выиграл. Не путайте виды спорта!

– Что посоветуете Ярославлю, чтобы исправить ситуацию?

– Плей-офф – такое время сезона, когда ты используешь те наработки, которые создал в ходе всего хоккейного года. Тут уже ничего революционного не придумаешь – встал в колею и едешь.

«Локомотив» уже не первый сезон выстраивает, как сейчас модно говорить, вертикальную модель игры. Проще говоря, прямолинейную – все идет по кратчайшей, на пятак – бросай, нагружай, копай! И все это мероприятие – надо отдать должное – на очень хороших скоростях.

Уже понятно: то, что отработано годами, «Локомотив» поменять не сможет. Шорт-трек продолжится. Шанс Ярославля в том, что функционально соперник где-то не выдержит. Вот и вся стратегия.

ЦСКА в этом сезоне стабилен в своей нестабильности. После первого периода команда нашла в себе силы прибавить – и на опыте с мастерством выехала. Посмотрим, хватит ли армейцам бензина так проехать весь плей-офф, – сказал бывший тренер сборной России.