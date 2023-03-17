Никитин о 0:2 от ЦСКА: «Локомотив» проиграл в мелочах, но это не мелочи. Расслабились на пять секунд, и этого было достаточно»

прокомментировал поражение от ЦСКА.

«Локомотив» уступил со счетом 0:2 в первом матче второго раунда Кубка Гагарина.

– Проиграли, можно сказать, в мелочах, но это не мелочи. Мы расслабились буквально на пять секунд, и этого было достаточно, чтобы ЦСКА реализовал свой шанс.

Серия только началась, все продолжается. Думаю, что парни понимают, что нужно делать. Готовимся дальше.

– «Локомотив» перебросал соперника в три раза, но все дело в психологии?

– Когда забивают, говорят, что это мастерство. Когда не забивают, что психология. Сегодня была психология.

– «Локомотив» не смог сыграть в давление все 60 минут?

– У нас не было плана играть в давление все 60 минут. Против ЦСКА это нереально. По ситуации. Классная команда у ЦСКА, и они перехватывали инициативу.

Не скажу, что мы провалили третий период, но эти нюансы дали сопернику ту энергию, которую они хотели забрать всю игру. Поэтому здесь надо скорректировать.

– У «Локомотива» мало импровизации и стиль всегда одинаков?

– Мы такие, какие мы есть, и мы этого не стесняемся, – сказал главный тренер « ».