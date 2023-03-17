Никитин о 0:2 от ЦСКА: «Локомотив» проиграл в мелочах, но это не мелочи. Расслабились на пять секунд, и этого было достаточно»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА.

«Локомотив» уступил со счетом 0:2 в первом матче второго раунда Кубка Гагарина.

– Проиграли, можно сказать, в мелочах, но это не мелочи. Мы расслабились буквально на пять секунд, и этого было достаточно, чтобы ЦСКА реализовал свой шанс.

Серия только началась, все продолжается. Думаю, что парни понимают, что нужно делать. Готовимся дальше.

– «Локомотив» перебросал соперника в три раза, но все дело в психологии?

– Когда забивают, говорят, что это мастерство. Когда не забивают, что психология. Сегодня была психология.

– «Локомотив» не смог сыграть в давление все 60 минут?

– У нас не было плана играть в давление все 60 минут. Против ЦСКА это нереально. По ситуации. Классная команда у ЦСКА, и они перехватывали инициативу.

Не скажу, что мы провалили третий период, но эти нюансы дали сопернику ту энергию, которую они хотели забрать всю игру. Поэтому здесь надо скорректировать.

– У «Локомотива» мало импровизации и стиль всегда одинаков?

– Мы такие, какие мы есть, и мы этого не стесняемся, – сказал главный тренер «Локомотива».

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1 комментарий

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Кеша
Не стоит посыпать голову пеплом . Локомотив всю игру играл в давление . В принципе игра равных команд . По первому периоду казалось , что команда Никитина играет против Никитина . Обе команды осторожничали . Но Локомотив больше играл в давление , больше атаковал. Я всю игру думал , что сейчас Локо провалится и кто-нибудь убежит . В прошлом защитник Никитин превосходно поставил игру в защите . Но вот розыгрыша до верного не случилось . Надо что -то изменить в игре Локомотива. Тренерский штаб разберет игру . Но у ЦСКА , я чувствовал еще резервы . И хоть Локо играл очень плотно, разрывы появлялись , когда ЦСКА еще добавлял в катании. Но матч был очень интересным в отличие от матча Авангард - Металлург , даже при отсутствии забитых шайб. Надо добавлять в реализации . Локомотив создал моментов на два матча .
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