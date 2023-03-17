Федоров о 2:0 с «Локомотивом»: «Вратарь был на месте, ребята четко сработали по отскокам. Порадуемся до 12 часов ночи, а затем – новый день»
Сергей Федоров подвел итоги матча плей-офф с «Локомотивом» (2:0, 1-0 в серии).
«Думаю, мы сыграли грамотно на своих местах, забрали подборы после чужих бросков. Вратарь был на месте, ребята четко сработали по отскокам.
Гол Дыбленко? Он строго сыграл в защите, прочитал игру, подключился и удачно бросил.
Матч был непростой, мы прочувствовали соперника, инициатива была на стороне «Локомотива». Но мы забили, и большинство сработало. Как всегда, порадуемся до 12 часов ночи, а затем – новый день, – сказал главный тренер ЦСКА.
Вратарь ЦСКА Рейдеборн сыграл на ноль в матче с «Локомотивом», отразив 35 бросков
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