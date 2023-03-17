Федоров о 2:0 с «Локомотивом»: «Вратарь был на месте, ребята четко сработали по отскокам. Порадуемся до 12 часов ночи, а затем – новый день»

Теги ЦСКА Локомотив Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Ярослав Дыбленко Матч ТВ Адам Рейдеборн Хоккей

Сергей Федоров подвел итоги матча плей-офф с «Локомотивом» (2:0, 1-0 в серии).

«Думаю, мы сыграли грамотно на своих местах, забрали подборы после чужих бросков. Вратарь был на месте, ребята четко сработали по отскокам.

Гол Дыбленко? Он строго сыграл в защите, прочитал игру, подключился и удачно бросил.

Матч был непростой, мы прочувствовали соперника, инициатива была на стороне «Локомотива». Но мы забили, и большинство сработало. Как всегда, порадуемся до 12 часов ночи, а затем – новый день, – сказал главный тренер ЦСКА.

Вратарь ЦСКА Рейдеборн сыграл на ноль в матче с «Локомотивом», отразив 35 бросков

«Локомотив» перебросал ЦСКА 35:13, но проиграл 0:2

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Молодцы! Всегда бы так! В первом выстояли во втором выровняли в третьем дожали!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mihany12
ЛОКО 🔥🔥🔥
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий