Михаил Кравец: «Не первый раз отращиваю бороду. Единственное, что может быть новое, – отрастить как у О′Делла. И будем лесорубами»

Теги Авангард Металлург Мг Василий Кошечкин КХЛ Кубок Гагарина Павел Дедунов Эрик О′Делл Михаил Кравец Эдди Паскуале стиль Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец отметил, что не первый раз отращивает бороду в плей-офф.

Главный тренер «Авангарда» высказался после матча плей-офф против «Металлурга» (2:1 ОТ, 1-0 в серии).

«Серия будет на тоненького? Да мы и не думали, что будет легко. Так и думали, что так и будет. Потому что это «Металлург», потому что это второй раунд. В КХЛ вообще нет слабых команд, а во втором раунде тем более, поэтому все настраивались на такую борьбу.

Как играть против Паскуале? Он сыграл очень хорошо, но перед серией мы разбирали и его, и Кошечкина, было отдельное собрание по этим вратарям. Ребята все знают. Думаю, если будем больше бросать и будет больше качественных бросков, все равно забьем свои голы.

Удастся ли мне перегнать Дедунова по бороде? Я не первый день в хоккее и не первый раз отращиваю бороду. Родные и близкие меня уже так видели. Единственное, что может быть новое, – отрастить бороду как у О′Делла, и будем лесорубами, но с Кубком», – сказал главный тренер «Авангарда».

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1 комментарий

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Vladimir Sushko
Не лесорубами, а древосексуалами ))
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