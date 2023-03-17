Михаил Кравец: «Не первый раз отращиваю бороду. Единственное, что может быть новое, – отрастить как у О′Делла. И будем лесорубами»

отметил, что не первый раз отращивает бороду в плей-офф.

Главный тренер «Авангарда» высказался после матча плей-офф против « » (2:1 ОТ, 1-0 в серии).

«Серия будет на тоненького? Да мы и не думали, что будет легко. Так и думали, что так и будет. Потому что это «Металлург», потому что это второй раунд. В КХЛ вообще нет слабых команд, а во втором раунде тем более, поэтому все настраивались на такую борьбу.

Как играть против ? Он сыграл очень хорошо, но перед серией мы разбирали и его, и , было отдельное собрание по этим вратарям. Ребята все знают. Думаю, если будем больше бросать и будет больше качественных бросков, все равно забьем свои голы.

Удастся ли мне перегнать Дедунова по бороде? Я не первый день в хоккее и не первый раз отращиваю бороду. Родные и близкие меня уже так видели. Единственное, что может быть новое, – отрастить бороду как у О′Делла, и будем лесорубами, но с Кубком», – сказал главный тренер « ».