Семен Кошелев: «Плохой лед на арене «Авангарда», душно. «Металлург» долго вкатывался в первом периоде»
Нападающий «Металлурга» Семен Кошелев остался недоволен качеством льда на арене «Авангарда».
Магнитогорцы проиграли в первом матче (1:2 ОТ, 0-1 в серии) второго раунда Кубка Гагарина.
«Долго вкатывались в первом периоде. Лед плохой, душно было. Нам нужно привыкать к этому. Потратили время на адаптацию, короче говоря.
Во втором периоде уже вкатились, играли в свой хоккей, но все равно не то, что хотим.
Да, в овертайме моментов много было у наших ворот. Плотная игра была с обеих сторон. Не просто так преодолеть сопротивление защиты «Авангарда».
Мой гол? Увидел линию для броска, да и все, такой классический розыгрыш. Большинство – это наш огромный потенциал. Будем работать над этим», – сказал Кошелев.
Неправильно это всё.
Сём, будь достойнее, не наиграли вы на победу сегодня.
Да и лёд с воздухом одинаков для обеих команд.