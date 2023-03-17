Семен Кошелев: «Плохой лед на арене «Авангарда», душно. «Металлург» долго вкатывался в первом периоде»

Нападающий « » остался недоволен качеством льда на арене « ».

Магнитогорцы проиграли в первом матче (1:2 ОТ, 0-1 в серии) второго раунда Кубка Гагарина.

«Долго вкатывались в первом периоде. Лед плохой, душно было. Нам нужно привыкать к этому. Потратили время на адаптацию, короче говоря.

Во втором периоде уже вкатились, играли в свой хоккей, но все равно не то, что хотим.

Да, в овертайме моментов много было у наших ворот. Плотная игра была с обеих сторон. Не просто так преодолеть сопротивление защиты «Авангарда».

Мой гол? Увидел линию для броска, да и все, такой классический розыгрыш. Большинство – это наш огромный потенциал. Будем работать над этим», – сказал Кошелев.