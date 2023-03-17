Семен Кошелев: «Плохой лед на арене «Авангарда», душно. «Металлург» долго вкатывался в первом периоде»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина G-Drive Арена Семен Кошелев Чемпионат.com Хоккей

Нападающий «Металлурга» Семен Кошелев остался недоволен качеством льда на арене «Авангарда».

Магнитогорцы проиграли в первом матче (1:2 ОТ, 0-1 в серии) второго раунда Кубка Гагарина.

«Долго вкатывались в первом периоде. Лед плохой, душно было. Нам нужно привыкать к этому. Потратили время на адаптацию, короче говоря.

Во втором периоде уже вкатились, играли в свой хоккей, но все равно не то, что хотим.

Да, в овертайме моментов много было у наших ворот. Плотная игра была с обеих сторон. Не просто так преодолеть сопротивление защиты «Авангарда».

Мой гол? Увидел линию для броска, да и все, такой классический розыгрыш. Большинство – это наш огромный потенциал. Будем работать над этим», – сказал Кошелев.

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25 комментариев

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Алена Рожкова
Надо играть, а не искать оправдания...
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grek087
Так лёд плохой или душно? Или все вместе? Очень сомнительно это всё, учитывая что больше никто не жаловался
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Vladimir Sushko
Это как его Авангард уже в первой игре загонял)
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Rakamakaf0
Аха ха хитрый авангард, плохой лёд металлургу залил, а себе то получше, так не делается конечно
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Сергей Гаврилов
Хорошая игра, просто АВАНГАРД чуть сильнее😄
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Дядя-Юра Карлов
Ответ Денис Волков
Лёд плохой, воздух не тот, жена не дала... Сём, будь достойнее, не наиграли вы на победу сегодня. Да и лёд с воздухом одинаков для обеих команд.
Точно!!!
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Иван Голинько
какой ты душный, Семён...
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Денис Волков
Ответ невропатолог
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А куда его комменты шикарные подевались?
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невропатолог
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Максим Викторович
Было дело, когда Авангард в свое время обменял Кошелева в Магнитку, наверное Семен затаил обиду.
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Максим Викторович
Ответ Ap6y3
И болельщики слишком шумно вели себя, не могли из-за этого сосредоточиться.
Кошелев сам не понимает, что говорит! Просто нужно уметь достойно проигрывать, а не искать липовые отговорки!
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Максим Викторович
Ответ Денис Ом
Нормально обкакался)))
От безысходности, наверное!
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Денис Волков
Ответ Максим Викторович
Плохой лед на арене Авангарда?! Впервые такое слышу, ничего не понимаю!
Плохой танцор с большими яйцами
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Максим Викторович
Кошелев, конечное, очень хороший техничный хоккеист, но не уровень Авангарда.
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Денис Волков
Ответ Ротор-Волгоград
У соперников какие-то клюшки в руках, шайба маленькая. Соперник ворота свои уменьшил.
Вратаря поставили ещё, ловит шайбу, нехороший человек.
Неправильно это всё.
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Максим Викторович
Плохой лед на арене Авангарда?! Впервые такое слышу, ничего не понимаю!
+3
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Денис Волков
Ответ Денис Ом
Нормально обкакался)))
Лучше б молчал, бедолага.
+7
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Денис Волков
Ответ Раменки за Динамо
Терпи, Семён, в Г.омске нормальным людям никогда легко не дышится.
Что там, динамо хорошо себя чувствует? Легендарный же клуб, не?
+4
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Ротор-Волгоград
У соперников какие-то клюшки в руках, шайба маленькая. Соперник ворота свои уменьшил.
+24
-3
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Денис Ом
Нормально обкакался)))
+6
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Ap6y3
И болельщики слишком шумно вели себя, не могли из-за этого сосредоточиться.
+22
-3
+19
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Tungus85
Атмосферное давление, вспышки на солнце, убывающая луна...
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Раменки за Динамо
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Антон Фёдоров
Душный лёд был в СКК Блинова. Сомневаюсь, что на новой арене проблемы. Ведь, у вас не было проблем в регулярке?!
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Денис Волков
Лёд плохой, воздух не тот, жена не дала...
Сём, будь достойнее, не наиграли вы на победу сегодня.
Да и лёд с воздухом одинаков для обеих команд.
+23
-4
+19
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