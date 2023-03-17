Воробьев о поражении от «Авангарда»: «Будет серьезный разговор с защитниками «Металлурга». У Майе был хороший момент – могло быть по-другому»
Тренер «Металлурга» Илья Воробьев объяснил поражение от «Авангарда».
Магнитогорцы уступили в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 1:2 в овертайме.
– Как и ожидалось, очень плотная игра. Много голов не получилось, к сожалению. В овертайме был у нас момент, но мы не забили и практически сразу в обратную сторону получили.
Хорошие две команды. Никто нам не обещал легкой жизни.
Сегодня первый период был не очень хорошим. Мы там еще поиграли, в той серии [с «Автомобилистом»] с овертаймами. Надо было немного привыкнуть, потом дело пошло – и довольно неплохо.
– Почему «Авангард» смог прижать «Металлург» в овертайме?
– Потому что это четвертый период. Кто удачнее смены наложит, у того и преимущество. «Авангард» несколько раз на нас смены наложил.
Мы лучше это делали во втором периоде. В овертайме у них это получалось лучше. Будет серьезный разговор с защитниками. И по поводу пятачка – тоже.
– Семь матчей первого раунда сказались?
– Можно сетовать на многие вещи, что было, то было, уже новая серия.
Нужно было проявлять себя. У Майе был очень хороший момент, он не попал. Могло быть по-другому, – сказал главный тренер «Металлурга».
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