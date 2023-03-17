Воробьев о поражении от «Авангарда»: «Будет серьезный разговор с защитниками «Металлурга». У Майе был хороший момент – могло быть по-другому»

Теги Авангард Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Филипп Майе Хоккей

Тренер «Металлурга» Илья Воробьев объяснил поражение от «Авангарда».

Магнитогорцы уступили в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 1:2 в овертайме.

– Как и ожидалось, очень плотная игра. Много голов не получилось, к сожалению. В овертайме был у нас момент, но мы не забили и практически сразу в обратную сторону получили.

Хорошие две команды. Никто нам не обещал легкой жизни.

Сегодня первый период был не очень хорошим. Мы там еще поиграли, в той серии [с «Автомобилистом»] с овертаймами. Надо было немного привыкнуть, потом дело пошло – и довольно неплохо.

– Почему «Авангард» смог прижать «Металлург» в овертайме?

– Потому что это четвертый период. Кто удачнее смены наложит, у того и преимущество. «Авангард» несколько раз на нас смены наложил.

Мы лучше это делали во втором периоде. В овертайме у них это получалось лучше. Будет серьезный разговор с защитниками. И по поводу пятачка – тоже.

– Семь матчей первого раунда сказались?

– Можно сетовать на многие вещи, что было, то было, уже новая серия.

Нужно было проявлять себя. У Майе был очень хороший момент, он не попал. Могло быть по-другому, – сказал главный тренер «Металлурга».

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aleksmen
Если физики у Металлурга хватило на одну серию с Автомобилистом, то успеха лисам не видать! Сегодня Металлург был мёртвым. Спас гол в большинстве. Всё остальное- лирика, или случай! Но его не произошло!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Святослав Белимов
Ответ Xell
Тут все просто. Нужно не давать добивать с пятака. И лезть на Демченко. И все сразу будет.
точно! как они всё не догадались! всё, звоню ТШ расскажу))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Тут все просто. Нужно не давать добивать с пятака. И лезть на Демченко. И все сразу будет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Steel87
Эх ребятушки давай те ка посерьёзнее! Иначе обидно за авто , их место просиживает! А они бы дали бой! Я уверен! Так что дерзайте!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий