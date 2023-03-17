Воробьев о поражении от «Авангарда»: «Будет серьезный разговор с защитниками «Металлурга». У Майе был хороший момент – могло быть по-другому»

Тренер «Металлурга» объяснил поражение от « ».

Магнитогорцы уступили в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 1:2 в овертайме.

– Как и ожидалось, очень плотная игра. Много голов не получилось, к сожалению. В овертайме был у нас момент, но мы не забили и практически сразу в обратную сторону получили.

Хорошие две команды. Никто нам не обещал легкой жизни.

Сегодня первый период был не очень хорошим. Мы там еще поиграли, в той серии [с «Автомобилистом»] с овертаймами. Надо было немного привыкнуть, потом дело пошло – и довольно неплохо.

– Почему «Авангард» смог прижать «Металлург» в овертайме?

– Потому что это четвертый период. Кто удачнее смены наложит, у того и преимущество. «Авангард» несколько раз на нас смены наложил.

Мы лучше это делали во втором периоде. В овертайме у них это получалось лучше. Будет серьезный разговор с защитниками. И по поводу пятачка – тоже.

– Семь матчей первого раунда сказались?

– Можно сетовать на многие вещи, что было, то было, уже новая серия.

Нужно было проявлять себя. У Майе был очень хороший момент, он не попал. Могло быть по-другому, – сказал главный тренер « ».