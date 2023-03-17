«Авангард» повел 1-0 в серии с «Металлургом», выиграв 2:1 в овертайме. Грицюк забил победный гол

Теги Авангард Металлург Мг видео КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Арсений Грицюк Хоккей

«Авангард» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Металлурга».

Команда тренера Михаила Кравца обыграла магнитогорцев (2:1 ОТ) в овертайме в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Победную шайбу на девятой минуте дополнительного времени забросил нападающий Арсений Грицюк, который оказался первым на добивании после броска Зията Пайгина в штангу.

Таким образом, «Авангард» повел в серии со счетом 1-0.

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ Xell
Это все не важно. Игра равная, а Авангард пока выигрывает домашние игры подтверждая свой посев.
Игра не равная, а проходила с преимуществом Авангарда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ V_Vagner
☝️ не только к Сведбергу, но и к Белову. Белов вообще не успевает, Сведберг местами неповоротливый и ерунду творит в своей зоне
Полностью согласен!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ Xell
Это все не важно. Игра равная, а Авангард пока выигрывает домашние игры подтверждая свой посев.
Я понимаю только одно, что Металлургом проигран один бой, но не целое генеральное сражение, поэтому самые важные матчи еще впереди.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Ыжык
Вы до сведберга по инерции докапываетесь? Нормально сыграл.
Нет, сегодня много было у Сведберга ошибок и потерь, я за ним специально следил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ Xell
Это все не важно. Игра равная, а Авангард пока выигрывает домашние игры подтверждая свой посев.
К тому же результат полностью по игре, "ястребы" сегодня возили Металлург по льду практически половину периода в овертайме, обстучали две штанги ворот.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ Xell
Это все не важно. Игра равная, а Авангард пока выигрывает домашние игры подтверждая свой посев.
Здравствуйте! Я Вам вчера говорил о том, что бойтесь омский Авангард и не торопитесь в преждевременных прогнозах-это только начало конца!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Schmidt
Всех с победой,очень важной.Важно и вторую забирать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Ответ Xell
Должен быть провал Демченко
Сегодня Демченко отыграл ровно и надёжно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ответ Ыжык
Столько было интервью что урок с Сибирью это подтянуть дисциплину и вот опять. А так хорошо отыграли. Смотрим дальше
Должен быть провал Демченко
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Счастье вдруг в тишине постучалось в двери,
Неужель ты ко мне, верю и не верю.
Падал снег, плыл рассвет, осень моросила.
Столько лет, столько лет, где тебя носило.

Вдруг как в сказке скрипнула дверь,
Всё мне ясно стало теперь.
Столько лет я спорил с судьбой,
Ради этой встречи с тобой.
Мёрз я где-то, плыл за моря,
Знаю это было не зря,
Всё на свете было не зря, не напрасно было.......
Всех болельщиков Авангарда еще раз с классной победой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ответ Ротор-Волгоград
Тяжелый матч конечно. Будет ли второй матч, как с Сибирью? Что бы просто ММГ снести не заметив.
Металлург снесет
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Это все не важно. Игра равная, а Авангард пока выигрывает домашние игры подтверждая свой посев.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andy18
как житель Новосиба болел за Магнитку )) Но надо признать, Омск играл с позиции силы. У нас результат первого раунда восприняли как провал Сибири и конкретно Мартемьянова, но лично меня больше напрягало в той серии, что Омск играл с большим запасом. Не смотря на счет, сегодня увидел тоже самое. Если Магнитка дальше пройдет, это будет чудо. Счет не по игре, считаю. А вообще игра по содержанию так себе, типичный КХЛ. Торпедо вчера до 3 утра не отрываясь смотрел, а тут такое себе зрелище ;) если явно не болеешь за кого-то, смотреть можно фоном.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
102RUS174
Ответ Максим Викторович
Начало положено! Требуем продолжения банкета! Авангард сегодня не имел права проиграть первый матч плей-офф серии противостояния с магнитогорским Металлургом, ведь босс омского клуба Александр Крылов праздновал День Рождения-отличный подарок выдающемуся человеку.
Ладно хорошо договорились в этот день ММГ проиграли только ради Крылова, больше подарков не ждите🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aleksmen
Отличный матч! Металлург заметно уставший. Результат по делу!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Ответ Игорь Климов
Все игроки Авангарда молодцы, но к Сведбергу есть вопросы.
Вы до сведберга по инерции докапываетесь? Нормально сыграл.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
102RUS174
Ответ Максим Викторович
Здравствуйте! С победой Вас! Сегодня в первом периоде и овертайме полностью доминировал Авангард, создавал более качественные голевые моменты в игре.
С победой нас?! Вы сегодня матч смотрели? 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ Rodgeras
Пайга, как взял планку в победном голе с Сибирь, так и держит! Оба гола с его бросков сегодня!
Пайгин реально очень приоритетный игрок обороны! В регулярном чемпионате играл с переменным успехом. допуская регулярные ошибки в обороне, но сильно добавил в плей-офф Кубка Гагарина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
V_Vagner
☝️ не только к Сведбергу, но и к Белову. Белов вообще не успевает, Сведберг местами неповоротливый и ерунду творит в своей зоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Ответ Rodgeras
Пайга, как взял планку в победном голе с Сибирь, так и держит! Оба гола с его бросков сегодня!
Добрый вечер! С победой Вас! Кто сегодня кричал, что Авангард проиграет, пускай придет сюда, посмотрит на итоговый счет на табло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ротор-Волгоград
Тяжелый матч конечно. Будет ли второй матч, как с Сибирью? Что бы просто ММГ снести не заметив.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Викторович
Начало положено! Требуем продолжения банкета! Авангард сегодня не имел права проиграть первый матч плей-офф серии противостояния с магнитогорским Металлургом, ведь босс омского клуба Александр Крылов праздновал День Рождения-отличный подарок выдающемуся человеку.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Rodgeras
Пайга, как взял планку в победном голе с Сибирь, так и держит! Оба гола с его бросков сегодня!
Да, Пайгин в плей-офф намного лучше и полезнее играет, чем он играл в регулярном чемпионате.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Столько было интервью что урок с Сибирью это подтянуть дисциплину и вот опять. А так хорошо отыграли. Смотрим дальше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Все игроки Авангарда молодцы, но к Сведбергу есть вопросы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий