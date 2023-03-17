«Авангард» повел 1-0 в серии с «Металлургом», выиграв 2:1 в овертайме. Грицюк забил победный гол
«Авангард» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Металлурга».
Команда тренера Михаила Кравца обыграла магнитогорцев (2:1 ОТ) в овертайме в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Победную шайбу на девятой минуте дополнительного времени забросил нападающий Арсений Грицюк, который оказался первым на добивании после броска Зията Пайгина в штангу.
Таким образом, «Авангард» повел в серии со счетом 1-0.
Неужель ты ко мне, верю и не верю.
Падал снег, плыл рассвет, осень моросила.
Столько лет, столько лет, где тебя носило.
Вдруг как в сказке скрипнула дверь,
Всё мне ясно стало теперь.
Столько лет я спорил с судьбой,
Ради этой встречи с тобой.
Мёрз я где-то, плыл за моря,
Знаю это было не зря,
Всё на свете было не зря, не напрасно было.......
Всех болельщиков Авангарда еще раз с классной победой!