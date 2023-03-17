«Авангард» повел 1-0 в серии с «Металлургом», выиграв 2:1 в овертайме. Грицюк забил победный гол

«Авангард» вышел вперед в серии плей-офф против « ».

Команда тренера Михаила Кравца обыграла магнитогорцев (2:1 ОТ) в овертайме в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Победную шайбу на девятой минуте дополнительного времени забросил нападающий , который оказался первым на добивании после броска Зията Пайгина в штангу.

Таким образом, « » повел в серии со счетом 1-0.