Михаил Кравец: «Удаления испортили «Авангарду» игру во втором периоде. Победили за счет того, что практически весь овертайм отыграли в чужой зоне»

рассказал, за счет чего «Авангард» победил « » (2:1 ОТ, 1-0 в серии).

«Хорошая игра, против хорошей команды играли. Поначалу все получалось – хорошие скорости, много моментов, которые не все реализовали. Потом череда удалений, теряется темп, одни игроки устают, играя в меньшинстве, другие сидят на скамейке. И удаления, к сожалению, были неоправданными. Хотя в целом все ребята боролись и выкладывались для победы на 200%.

Благодарю команду за мужество и проявленное мастерство. Опять в овертайме, это не так все просто. Но это только первая игра.

Во втором периоде удаления испортили нам игру, мы торопились. Перед овертаймом попросил ребят не отбрасываться от шайбы. Защитники должны были спокойно начинать атаку, нападающие возвращаться, поддерживать, держать шайбу в зоне атаки, побольше бросать. Мы это и сделали. Ну и отдохнули чуть лучше после третьего периода и вышли с желанием победить.

С чем связаны нарушения правил? Это зависит от игрока, он должен понимать, что клюшки должны быть внизу, нужно играть аккуратнее. Пару удалений мы в зоне атаки получили, там вообще нельзя удаляться. Бывает по-разному, могут быть какие-то неправильные действия до удаления – неправильная смена, как в ситуации с Ткачевым, игрокам можно было смениться немного раньше, а произошла суета, и Владимир удалился. Нужно терпеть, держать клюшки внизу и не удаляться.

«Авангард» победил за счет того, что практически весь овертайм мы отыграли в чужой зоне. Не засиживались в своей, не давали сопернику сделать наложения на наши звенья, а сами успевали это сделать», – сказал главный тренер « ».