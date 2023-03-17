Семен Чистяков: «Ковальчук – железный человек, может тягать невероятные веса, будто ему не тяжело. Очень работоспособный»

Теги Авангард Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Семен Чистяков Дмитрий Яшанькин Хоккей

Семен Чистяков заявил, что от тренировок Ильи Ковальчука остается сильное впечатление.

– Илья Ковальчук в чемпионском «Авангарде» играл большую роль.

– Илья Валерьевич – сам по себе такой человек, что на матчах всегда был заведен, нацелен на ворота. Особая мотивация ему никогда не была нужна. Он играл с душой и сердцем, помогал молодым ребятам, говорил важные слова в раздевалке.

Когда не было матчей, мы вместе занимались в зале дополнительно. Что-то у Ковальчука спрашивали, узнавали. Было интересно об НХЛ, о чемпионатах мира, где он забивал. Отличный партнер, и очень приятно с ним играть в одной команде.

– Вы ведь летом с Ковальчуком вместе занимаетесь у тренера по физподготовке Дмитрия Яшанькина?

– Не совсем, Илья занимался у Яшанькина после нас. Но вообще от тренировок Ковальчука остается сильное впечатление. Какой-то железный человек, может тягать невероятные веса, будто ему не тяжело. Очень работоспособный. Нравится ему особенно качать свои мощные ноги, – сказал защитник «Авангарда».

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