Семен Чистяков: «Ковальчук – железный человек, может тягать невероятные веса, будто ему не тяжело. Очень работоспособный»

заявил, что от тренировок остается сильное впечатление.

– Илья Ковальчук в чемпионском « » играл большую роль.

– Илья Валерьевич – сам по себе такой человек, что на матчах всегда был заведен, нацелен на ворота. Особая мотивация ему никогда не была нужна. Он играл с душой и сердцем, помогал молодым ребятам, говорил важные слова в раздевалке.

Когда не было матчей, мы вместе занимались в зале дополнительно. Что-то у Ковальчука спрашивали, узнавали. Было интересно об НХЛ, о чемпионатах мира, где он забивал. Отличный партнер, и очень приятно с ним играть в одной команде.

– Вы ведь летом с Ковальчуком вместе занимаетесь у тренера по физподготовке Дмитрия Яшанькина?

– Не совсем, Илья занимался у Яшанькина после нас. Но вообще от тренировок Ковальчука остается сильное впечатление. Какой-то железный человек, может тягать невероятные веса, будто ему не тяжело. Очень работоспособный. Нравится ему особенно качать свои мощные ноги, – сказал защитник «Авангарда».