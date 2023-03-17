Кожевников о Ежове: «Он нестабильный. «Салавату» надо задуматься о поиске вратаря в следующем сезоне»

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Илья Ежов Хоккей

Александр Кожевников считает, что «Салавату» надо задуматься о поиске вратаря.

Уфимская команда завершила выступление в Кубке Гагарина-2023 после поражения в серии с «Адмиралом» (2-4).

«У «Салавата» весь сезон было что-то ненормально в руководстве, поэтому не думаю, что вылет из плей-офф в первом раунде можно считать провалом. К тому же там молодежь без опыта, которая проиграла, но этого опыта набралась. Но надо решать что-то в руководстве. 

В воротах «Салават» надеялся на Ежова, но он не сыграл свои лучшие матчи. Получается, что это его уровень! Он нестабильный. В следующем сезоне «Салавату» надо задуматься о поиске вратаря», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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3 комментария

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Ачиваков Марат
Надо ли во всем обвинять Ежова? Он делал, что мог, виноваты если так можно сказать все поровну. А вот с руководства спрос больший должен быть я имеют в виду ген. Деректора и менеджера. Но они в кустах, как всегда.
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Mikl_5555
Ни у кого нет такой стабильности, как у старика бухать..
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Meny
А Лучшие матчи - это какие ? С Тампой или Монреалем? Всякий бред пишут, когда вратаря загнали до полусмерти.
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