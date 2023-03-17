Кожевников о Ежове: «Он нестабильный. «Салавату» надо задуматься о поиске вратаря в следующем сезоне»
Александр Кожевников считает, что «Салавату» надо задуматься о поиске вратаря.
Уфимская команда завершила выступление в Кубке Гагарина-2023 после поражения в серии с «Адмиралом» (2-4).
«У «Салавата» весь сезон было что-то ненормально в руководстве, поэтому не думаю, что вылет из плей-офф в первом раунде можно считать провалом. К тому же там молодежь без опыта, которая проиграла, но этого опыта набралась. Но надо решать что-то в руководстве.
В воротах «Салават» надеялся на Ежова, но он не сыграл свои лучшие матчи. Получается, что это его уровень! Он нестабильный. В следующем сезоне «Салавату» надо задуматься о поиске вратаря», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
3 комментария