Антон Белов: «Салават» – по-прежнему лидер КХЛ, но уже не тот гранд. Проход «Адмирала» дальше – это хорошо для чемпионата»

Теги Авангард Салават Юлаев Антон Белов КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Антон Белов высказался о статусе «Салавата Юлаева» в КХЛ.

– Предполагалось, что во втором раунде «Авангард» сыграет с «Салаватом», но уфимцы вылетели. Вас удивил результат их серии с «Адмиралом»?

– Наверное, это сенсация, как многие говорят. Но я не скажу, что меня сильно это удивило.

В Уфе сейчас идет перестройка после ухода иностранцев, на которых там долгие годы делали ключевую ставку.

В этом сезоне подключали молодежь, какие-то другие ребята выходили на лидерские позиции. Плюс тут сыграли свою роль длинные перелеты на Дальний Восток.

И по сезону ведь не сказать, что «Салават» как-то сильно доминировал.

Да, они по-прежнему лидеры нашего чемпионата, но это уже не тот гранд, который выигрывал регулярки, реально боролся за кубок. Они же последний раз выигрывали еще в 2011-м.

Сейчас у них новый тренер, перестройка, и они попали на очень кусачую, тренерскую команду. Поэтому такой результат их серии с «Адмиралом».

Но однозначно для нашего чемпионата хорошо, что команду с таким низким посевом прошла дальше.

Вообще классный первый раунд, продолжение не менее классного регулярного чемпионата, – сказал защитник «Авангарда».

3 комментария

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kopl.roma
Антон займись делом улучшай свою безобразную игру в обороне.
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Фарит Хайруллин
Ответ hemsky
Он что, играющий эксперт?
Пропустили адмирал
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hemsky
Он что, играющий эксперт?
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