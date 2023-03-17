Антон Белов: «Салават» – по-прежнему лидер КХЛ, но уже не тот гранд. Проход «Адмирала» дальше – это хорошо для чемпионата»

высказался о статусе « » в .

– Предполагалось, что во втором раунде «Авангард» сыграет с «Салаватом», но уфимцы вылетели. Вас удивил результат их серии с « »?

– Наверное, это сенсация, как многие говорят. Но я не скажу, что меня сильно это удивило.

В Уфе сейчас идет перестройка после ухода иностранцев, на которых там долгие годы делали ключевую ставку.

В этом сезоне подключали молодежь, какие-то другие ребята выходили на лидерские позиции. Плюс тут сыграли свою роль длинные перелеты на Дальний Восток.

И по сезону ведь не сказать, что «Салават» как-то сильно доминировал.

Да, они по-прежнему лидеры нашего чемпионата, но это уже не тот гранд, который выигрывал регулярки, реально боролся за кубок. Они же последний раз выигрывали еще в 2011-м.

Сейчас у них новый тренер, перестройка, и они попали на очень кусачую, тренерскую команду. Поэтому такой результат их серии с «Адмиралом».

Но однозначно для нашего чемпионата хорошо, что команду с таким низким посевом прошла дальше.

Вообще классный первый раунд, продолжение не менее классного регулярного чемпионата, – сказал защитник « ».