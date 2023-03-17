Антон Белов: «Салават» – по-прежнему лидер КХЛ, но уже не тот гранд. Проход «Адмирала» дальше – это хорошо для чемпионата»
Антон Белов высказался о статусе «Салавата Юлаева» в КХЛ.
– Предполагалось, что во втором раунде «Авангард» сыграет с «Салаватом», но уфимцы вылетели. Вас удивил результат их серии с «Адмиралом»?
– Наверное, это сенсация, как многие говорят. Но я не скажу, что меня сильно это удивило.
В Уфе сейчас идет перестройка после ухода иностранцев, на которых там долгие годы делали ключевую ставку.
В этом сезоне подключали молодежь, какие-то другие ребята выходили на лидерские позиции. Плюс тут сыграли свою роль длинные перелеты на Дальний Восток.
И по сезону ведь не сказать, что «Салават» как-то сильно доминировал.
Да, они по-прежнему лидеры нашего чемпионата, но это уже не тот гранд, который выигрывал регулярки, реально боролся за кубок. Они же последний раз выигрывали еще в 2011-м.
Сейчас у них новый тренер, перестройка, и они попали на очень кусачую, тренерскую команду. Поэтому такой результат их серии с «Адмиралом».
Но однозначно для нашего чемпионата хорошо, что команду с таким низким посевом прошла дальше.
Вообще классный первый раунд, продолжение не менее классного регулярного чемпионата, – сказал защитник «Авангарда».
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