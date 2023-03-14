57 млн рублей – зарплата Хмелевски в «Салавате». 70 млн будет в случае выполнения бонусов

Теги Салават Юлаев КХЛ Саша Хмелевски Хоккей

57 миллионов рублей составит базовая зарплата Саши Хмелевски в «Салавате Юлаеве».

Нападающий ранее подписал новое соглашение с уфимским клубом на один год.

Ранее сообщалось, что оклад хоккеиста составит 70 миллионов рублей. Такую сумму форвард может получить, если выполнит бонусы.

Хмелевски стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем регулярном чемпионате. В 67 играх Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 48 (26+22) очков.

В плей-офф Хмелевски стал лучшим бомбардиром и снайпером «Салавата». На его счету 5 (4+1) баллов в 6 матчах.

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4 комментария

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Bestcapper
Адекватно...
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Рамис Зарипов
Резонно !!!
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Rialto
Класс!
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Hudson_Hawk
Вообще норм ценник
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