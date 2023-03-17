«Авангард» снял документальный мини-фильм «Хозяева Сибири» о серии с «Сибирью»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Авангард» снял документальный мини-фильм «Хозяева Сибири» о серии плей-офф с «Сибирью». 

Клуб из Омска обыграл новосибирскую команду в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 4-1.

«Мы продолжаем нашу серию документальных мини-фильмов о самой важной части чемпионата» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Авангард» запустил предзаказ футболок «Мы хозяева Сибири», где ястреб налетает на снеговика, после победы в серии над «Сибирью»

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2 комментария

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Danny Vigneault
Там будет в конце "We are the champions"?
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cnfc
эт как Сибирь достала)))Прям как кубок Гагарина выиграли
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