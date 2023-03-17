«Авангард» снял документальный мини-фильм «Хозяева Сибири» о серии с «Сибирью»
«Авангард» снял документальный мини-фильм «Хозяева Сибири» о серии плей-офф с «Сибирью».
Клуб из Омска обыграл новосибирскую команду в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 4-1.
«Мы продолжаем нашу серию документальных мини-фильмов о самой важной части чемпионата» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Авангард» запустил предзаказ футболок «Мы хозяева Сибири», где ястреб налетает на снеговика, после победы в серии над «Сибирью»
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