«Авангард» снял документальный мини-фильм «Хозяева Сибири» о серии с «Сибирью»

«Авангард» снял документальный мини-фильм «Хозяева Сибири» о серии плей-офф с «Сибирью».

Клуб из Омска обыграл новосибирскую команду в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 4-1.

«Мы продолжаем нашу серию документальных мини-фильмов о самой важной части чемпионата» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Авангард» запустил предзаказ футболок «Мы хозяева Сибири», где ястреб налетает на снеговика, после победы в серии над «Сибирью»