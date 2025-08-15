Сергачев встретился с юными спортсменами в Лихославле и поучаствовал в чаепитии с карельскими калитками – пирожками из ржаного теста

Защитник «Юты» Михаил Сергачев посетил Тверскую область .

Двукратный обладатель Кубка Стэнли побывал в Лихославле.

«Михаил встретился с главой Лихославльского муниципального округа Натальей Виноградовой, побеседовал с юными спортсменами, провел с ними несколько физических и игровых упражнений.

Не обошлось без автографов, общих фото, сэлфи и приятного чаепития с карельскими калитками», – сообщили в администрации Лихославльского округа.

Ранее стало известно , что Сергачев помогает обновить спортивный зал в Лихославле.

Калитки – традиционное блюдо карельской кухни. Это открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками, например, картофелем или творогом.