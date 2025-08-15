Максим Афиногенов: «Медведев очень много сделал для нашей хоккейной лиги, всегда помогает ребятам. Желаем ему здоровья и сил для реализации его планов»

Максим Афиногенов оценил идею отметить юбилей Александра Медведева матчем.

14 августа председателю правления «Зенита» и бывшему президенту КХЛ исполнилось 70 лет.

В среду в Санкт-Петербурге состоялся хоккейный «Матч товарищей Александра Медведева». В мероприятии приняли участие бывшие хоккеисты, футболисты, а также артисты. Все игроки вышли на лед в джерси с фамилией «Медведев» и 11-м номером, под которым часто играет сам Медведев.

«Идея супер и повод отличный! Столько ребят собралось – что может быть лучше? Мне кажется, лучше поздравить Александра Ивановича было невозможно. Он всегда много помогал и помогает ребятам, очень много сделал для нашей хоккейной лиги.

А еще очень здорово, что в матче приняли участие и хоккеисты, и футболисты. От всей души желаем ему здоровья, сил для реализации его планов и, конечно, удачи», – сказал чемпион мира по хоккею Максим Афиногенов .