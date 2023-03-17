Рябыкин о серии «Металлурга» и «Авангарда»: «За Воробьева – кубковый опыт. У Омска свой козырь – свежесть, обеспеченная календарем»

назвал козыри своих бывших клубов перед серией «Авангарда» и « ».

По ходу этого сезона специалист успел поработать в обеих командах – главным тренером (в омском клубе) и помощником (в магнитогорском). В итоге был дважды отправлен в отставку.

– Ваши команды встретились в полуфинале Востока. Удивлены?

– Нет, изначально «сетка» плей-офф сложилась так, что четвертьфинал « » – «Металлург» просматривался. Уже говорил о том, что Омск был явным фаворитом сибирского дерби, запас мастерства позволил «ястребам» без больших проблем пройти работящую «Сибирь». Все-таки на финише сезона класс обычно сказывается и многое решает.

В борьбе с «Автомобилистом» шансы «Магнитки» тоже рассматривал как чуть более предпочтительные. У Ильи Воробьева и его команды – большой кубковый опыт, на данном отрезке сезона он решает многое. Что мы и увидели.

– Кто выйдет в финал конференции – «Магнитка» или «Авангард»?

– За Воробьева – кубковый опыт, он сработал и в серии с Екатеринбургом. Но у «Авангарда» свои козыри – в отличие от соперника команда потеряла минимум энергии на первом этапе плей-офф, плюс последний месяц «регулярки» фактически провела в Омске и имела возможность создать функциональный фундамент.

Если вот эту свежесть, обеспеченную календарем, Омск умножит на скорость и некоторые другие тактические нюансы, то станет фаворитом серии, – считает Рябыкин.