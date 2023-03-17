Чистяков о новом контракте с «Авангардом»: «Лучше сначала стать лидером в КХЛ, а потом думать о Северной Америке»

Теги Авангард Нэшвилл НХЛ КХЛ Станислав Романов агент Матч ТВ Семен Чистяков Хоккей

Семен Чистяков прокомментировал подписание нового контракта с «Авангардом».

– Вы подписали новый трехлетний контракт с «Авангардом». Насколько важно было это сделать именно сейчас, когда идет плей-офф?

– Ну да, важно. Я оптимистически смотрю на это. Поговорил с агентом, когда лучше подписать контракт. И решили, что тянуть не надо. Особого смысла в этом нет. Я очень рад, что остаюсь в «Авангарде» на длительный срок. Дай бог все у нас получится – будем стараться.

– Сейчас прежний тренер «Авангарда» канадец Боб Хартли в Омске. Вы с ним эту тему обсуждали?

– Нет, я больше спрашивал своего отца, как лучше поступить. Обсудил тему со своим агентом Станиславом Романовым. Говорил с тренерами, с кем я раньше работал – что они думают. Послушал всякие мнения, с одной стороны и другой. И пришел к выводу, что лучше остаться еще на три года.

Как вы говорите, Кирилл Капризов – да, это хороший пример. Или вот Владислав Гавриков уехал в 24 года. Так что лучше сначала стать лидером в КХЛ, а потом думать о Северной Америке, – сказал защитник «Авангарда». 

Чистяков был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ-2019 под 117-м общим номером.

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1 комментарий

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Ole Gunor
Как одно с другим связано? Если приглашают, надо ехать и пробовать, причем если и опускать руки, то не через полгода, а если через 2-3 года так и не пробьешься из низших лиг. Став образным лидером в этом КХЛ ему уже ничего не надо будет, денег достаточно, играть на спокушках. Примеры Шипачевых и Прохоркиных с Гусевами на лицо.
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