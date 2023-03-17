Чистяков о новом контракте с «Авангардом»: «Лучше сначала стать лидером в КХЛ, а потом думать о Северной Америке»

прокомментировал подписание нового контракта с «Авангардом».

– Вы подписали новый трехлетний контракт с «Авангардом». Насколько важно было это сделать именно сейчас, когда идет плей-офф?

– Ну да, важно. Я оптимистически смотрю на это. Поговорил с агентом, когда лучше подписать контракт. И решили, что тянуть не надо. Особого смысла в этом нет. Я очень рад, что остаюсь в « » на длительный срок. Дай бог все у нас получится – будем стараться.

– Сейчас прежний тренер «Авангарда» канадец Боб Хартли в Омске. Вы с ним эту тему обсуждали?

– Нет, я больше спрашивал своего отца, как лучше поступить. Обсудил тему со своим агентом Станиславом Романовым. Говорил с тренерами, с кем я раньше работал – что они думают. Послушал всякие мнения, с одной стороны и другой. И пришел к выводу, что лучше остаться еще на три года.

Как вы говорите, Кирилл Капризов – да, это хороший пример. Или вот Владислав Гавриков уехал в 24 года. Так что лучше сначала стать лидером в , а потом думать о Северной Америке, – сказал защитник «Авангарда».

Чистяков был выбран « » на драфте НХЛ-2019 под 117-м общим номером.