Тренер «Спартака» Гришин о показе игрокам матчей сборной СССР 1980-х: «Мы изменили хоккей, что-то выдумываем. Там люди играли и получали наслаждение»

Тренер Игорь Гришин рассказал о том, зачем показывает игрокам матчи сборной СССР.

– Довольно креативным было ваше решение показывать – не знаю, в «Химике» это было или в «Спартаке» – матчи сборной СССР середины 1980-х.

– Это везде было. Не только в и «Спартаке». Это и в было.

– Я отнесся к этому с легкой долей скептицизма. Как мне кажется, это был другой хоккей, другие площадки, другая игра. Насколько все изменилось по-вашему и насколько я неправ в своем скепсисе?

– Мы сами изменили хоккей. Чего там менять, в хоккее ничего уже не придумаешь на самом деле. Мы сами что-то выдумываем, тренеры что-то выдумывают, какие-то схемы, еще что-то. Посмотрите, как раньше играли, получали наслаждение. Просто выходили и играли в хоккей. Понятно, что без тактики и определенных заданий невозможна никакая игра. Но дайте просто людям играть!

Я поэтому и показывал, потому что там люди играют, там нету никаких схем. Это просто надо посмотреть, как люди вообще играли – Макаров, Крутов, Ларионов, Гретцки, Лемье. И как можно играть. Необязательно, что это звезды. Могут и нынешние ребята так играть, – сказал Гришин.