Роман Ротенберг: «В КХЛ нет слабых соперников. СКА всегда действует жестко, ничего не меняет – только улучшает»

отметил умение СКА играть жестко и подчеркнул, что в нет слабых клубов.

– Можете ли сказать, что на этом этапе плей-офф слабых команд нет и это действительно серия равных соперников?

– В КХЛ вообще нет слабых соперников.

– СКА в разы превзошел « » по силовым приемам, как и «Динамо» в начале прошлой серии. Вы вдохновились той серией или это что-то иное?

– Думаю, вы видели нашу игру по ходу всего сезона – мы всегда действуем жестко. Ничего не меняем, только улучшаем.

– уже в которой игре плей-офф попадает в заявку, но не выходит на лед. При этом у СКА есть россыпь хоккеистов, которых можно ротировать. Коромыслов играет роль лимитчика или вы не видите других кандидатур, чтобы усилить команду?

– Он весь сезон проводит с нашей командой – вот ответ на ваш вопрос.

– Сегодня бросалось в глаза, с каким желанием, рвением и самоотдачей ваши подопечные вышли на лед. Играли в давление, было огромное преимущество по силовым. Вы именно в этом видите ключ к победе в серии?

– Ключ к победе в серии – это работа и дисциплина. Других секретов нет, – сказал главный тренер после победы над «Торпедо» (2:1 ОТ).