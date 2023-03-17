Роман Ротенберг: «В КХЛ нет слабых соперников. СКА всегда действует жестко, ничего не меняет – только улучшает»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Арсений Коромыслов Хоккей

Роман Ротенберг отметил умение СКА играть жестко и подчеркнул, что в КХЛ нет слабых клубов.

– Можете ли сказать, что на этом этапе плей-офф слабых команд нет и это действительно серия равных соперников?

– В КХЛ вообще нет слабых соперников.

– СКА в разы превзошел «Торпедо» по силовым приемам, как и «Динамо» в начале прошлой серии. Вы вдохновились той серией или это что-то иное?

– Думаю, вы видели нашу игру по ходу всего сезона – мы всегда действуем жестко. Ничего не меняем, только улучшаем.

Арсений Коромыслов уже в которой игре плей-офф попадает в заявку, но не выходит на лед. При этом у СКА есть россыпь хоккеистов, которых можно ротировать. Коромыслов играет роль лимитчика или вы не видите других кандидатур, чтобы усилить команду?

– Он весь сезон проводит с нашей командой – вот ответ на ваш вопрос.

– Сегодня бросалось в глаза, с каким желанием, рвением и самоотдачей ваши подопечные вышли на лед. Играли в давление, было огромное преимущество по силовым. Вы именно в этом видите ключ к победе в серии?

– Ключ к победе в серии – это работа и дисциплина. Других секретов нет, – сказал главный тренер СКА после победы над «Торпедо» (2:1 ОТ).

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6 комментариев

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pizzatcarizza
Советую глянуть полную вьюху,настолько неинтересных и банальных ответов и рассуждений в этом плей-офф я не видел. Еще добило как он заставил отвечать на свой же вопрос журналиста. Зачем вообще тогда выходить? Просто поставь большую доску и напиши на ней:"Это все наша СИСТЕМА".
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antistar-Z
🤡 да и только. Стоит Торпедо повести в серии и Ромочка подключит админ-ресурс. Надеюсь, им это не поможет и СКе прийдёт конец, как и тренерским амбициям этого 🤡
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neshvil
cосиска , Роман Борисович правильно говорит
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KSA1985
Ты с каждым матчем прибавляешь, что то улучшаешь. Нет компонентов, где можно добавить. Вам скоро в ноги КС привезут
+1
-1
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Stewee
Ротенберг во всех интервью, как главный тренер в карьере в FIFA, какие-то шаблонные фразы, оторванные от контекста.
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+3
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Ебздрогыч
Сегодня бросалось в глаза, с каким желанием, рвением и самоотдачей ваши подопечные вышли на лед. Играли в давление, было огромное преимущество по силовым. Вы именно в этом видите ключ к победе в серии?

Прекрасные лизоблюдские вопросы
+2
0
+2
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