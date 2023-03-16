Ларионов про 1:2 со СКА: «Вдвойне обидно, когда хорошо играешь и проигрываешь. К качеству игры «Торпедо» вопросов нет, но можем лучше»

доволен уровнем игры «Торпедо» в матче со (1:2 ОТ) в Кубке Гагарина.

– Прекрасная атмосфера на матче, шикарная поддержка. Надеюсь, болельщики получили удовольствие от прекрасной игры. К сожалению, забили мало голов, но они были хорошие. Соперника с победой, а мы готовимся дальше.

– «Торпедо» сегодня упустило много моментов. Почему?

– Знаете, игра состоит из таких элементов, когда ты можешь плохо играть и побеждать. Когда ты хорошо играешь и проигрываешь, когда имеешь массу моментов – это, конечно, обидно вдвойне. Сделаем акцент на том, что это первый матч второго раунда, серьезный соперник – лидер этого сезона.

По качеству игры и исполнению вопросов нет. Считаю, ребята отыграли очень хороший матч. Можем ли мы лучше? Думаю, да. И ребята об этом знают. Тем не менее начало серии – уступаем 0-1. У нас есть 36 часов, чтобы восстановиться, подготовиться к субботе и постараться выиграть следующий матч.

– Фирстов второй овертайм подряд заходит на лакросс. Это ружье, которое когда-нибудь выстрелит в этой серии?

– Мы не можем ограничивать ребят. Это новое поколение хоккеистов, которое выросло на этих трюках. Когда ты проводишь матч и понимаешь, что у тебя есть время и мастерство, чтобы это исполнить, почему бы и нет? был близок к тому, чтобы забить гол, вы видели этот момент. Надеюсь, в следующих матчах повезет, – сказал главный тренер « ».

«Торпедо» создало 2,3 ожидаемых гола в первом матче серии, СКА – 1,3. Результат матча – 1:2