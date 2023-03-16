Ротенберг про 2:1 с «Торпедо»: «СКА работает по своей системе, дальше только улучшит детали. Железобетонная оборона, яркая атака, играем против сильного соперника»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Николай Прохоркин Роман Ротенберг Василий Глотов Хоккей

Роман Ротенберг после победы над «Торпедо» (2:1 ОТ) пообещал, что СКА будет играть лучше.

– Хорошая, боевая игра уровня плей-офф. Отдельная благодарность команде: держали удар, вырвали победу. Болельщики давали нам энергию. Продолжаем работать. Это только одна игра, все только начинается.

– В этом плей-офф у вас отменно работают «джокеры»: в серии с минским «Динамо» феерил Василий Глотов, сегодня забил Николай Прохоркин, чье появление в плей-офф вообще было под вопросом. Как так получается?

– Работа и дисциплина, секретов нет, командная победа.

- Первой шайбы пришлось ждать долго. СКА забил, но закончить игру в основное время не удалось. Расскажите про третий период.

– Хоккей – игра ошибок. Допустили одну ошибку. Это игра, побеждает сильнейший. Всегда есть что улучшить, работаем по нарастающей.

Сегодня обе команды демонстрировали открытый хоккей. Можем ли надеяться, что в субботу тоже будет что-то подобное?

– Будем играть еще лучше во всех компонентах. Работаем по своей системе, где-то игровой тонус имеет большое значение. В следующей встрече будем играть по нашей системе, только улучшим детали. Железобетонная оборона, яркая атака, играем против сильного соперника.

Изменения в звеньях в третьем периоде связаны с тем, что мы ищем ключ к победе любой ценой. Мы часто меняли звенья в течение всего сезона. Мы его нашли, дальше посмотрим. Это сработало.

– Перед матчем вы сказали, что играть нужно не в «пасик», а в «голик». Получилось это реализовать?

– Вы же видели игру в овертайме. Это и есть ответ на ваш вопрос.

– Можно ли назвать этот матч небольшим сбоем в работе системы СКА?

– Победителей не судят. Работаем дальше, – сказал главный тренер СКА.

СКА повел 1-0 в серии с «Торпедо», выиграв первый матч 2:1 в овертайме. Яшкин забил победный гол

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5 комментариев

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1319pro
Система, да, мы слышали
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крок 58
Любимое слово Романа -«система»
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Павел Лепехин
честно говоря со стадиона яркой атаки СКА было не видно, Торпедо играло острее
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Мирзоанис Якубов
Грохнут тебя и твою систему. Торпедо, вперёд! Верим в Профессора!
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стакан морса
Как же его неинтересно даже читать, сплошь шаблоны из книг по коучингу
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