Ротенберг про 2:1 с «Торпедо»: «СКА работает по своей системе, дальше только улучшит детали. Железобетонная оборона, яркая атака, играем против сильного соперника»

после победы над «Торпедо» (2:1 ОТ) пообещал, что СКА будет играть лучше.

– Хорошая, боевая игра уровня плей-офф. Отдельная благодарность команде: держали удар, вырвали победу. Болельщики давали нам энергию. Продолжаем работать. Это только одна игра, все только начинается.

– В этом плей-офф у вас отменно работают «джокеры»: в серии с минским «Динамо» феерил Василий Глотов, сегодня забил Николай Прохоркин, чье появление в плей-офф вообще было под вопросом. Как так получается?

– Работа и дисциплина, секретов нет, командная победа.

- Первой шайбы пришлось ждать долго. СКА забил, но закончить игру в основное время не удалось. Расскажите про третий период.

– Хоккей – игра ошибок. Допустили одну ошибку. Это игра, побеждает сильнейший. Всегда есть что улучшить, работаем по нарастающей.

– Сегодня обе команды демонстрировали открытый хоккей. Можем ли надеяться, что в субботу тоже будет что-то подобное?

– Будем играть еще лучше во всех компонентах. Работаем по своей системе, где-то игровой тонус имеет большое значение. В следующей встрече будем играть по нашей системе, только улучшим детали. Железобетонная оборона, яркая атака, играем против сильного соперника.

Изменения в звеньях в третьем периоде связаны с тем, что мы ищем ключ к победе любой ценой. Мы часто меняли звенья в течение всего сезона. Мы его нашли, дальше посмотрим. Это сработало.

– Перед матчем вы сказали, что играть нужно не в «пасик», а в «голик». Получилось это реализовать?

– Вы же видели игру в овертайме. Это и есть ответ на ваш вопрос.

– Можно ли назвать этот матч небольшим сбоем в работе системы СКА?

– Победителей не судят. Работаем дальше, – сказал главный тренер СКА.

СКА повел 1-0 в серии с «Торпедо», выиграв первый матч 2:1 в овертайме. Яшкин забил победный гол