Генеральный директор « » назвал нынешний сезон переходным для клуба.

Уфимская команда проиграла «Адмиралу» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина после того, как заняла второе место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

«Безусловно, мы не можем записать прошедший сезон в актив, потому что ожидания были большими.

Ребята сами тоже расстроены. Разочарование – вот слово, которое подходит для описания состояния команды.

С другой стороны это говорит о том, что ожидания были обоснованными – ребята были готовы. Все наши хоккеисты знают, что нет задач, которые мы не смогли бы выполнить, если сплотимся.

Был сложный период в формировании команды – уехали иностранцы. Но у нас есть плеяда молодых игроков. И мы понимали, что прошедший сезон будет для нас переходным», – сказал Баширов.