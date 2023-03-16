Гендиректор «Салавата»: «Понимали, что сезон будет переходным. Был сложный период в формировании команды – уехали иностранцы»

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Ринат Баширов Хоккей

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов назвал нынешний сезон переходным для клуба.

Уфимская команда проиграла «Адмиралу» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина после того, как заняла второе место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

«Безусловно, мы не можем записать прошедший сезон в актив, потому что ожидания были большими.

Ребята сами тоже расстроены. Разочарование – вот слово, которое подходит для описания состояния команды.

С другой стороны это говорит о том, что ожидания были обоснованными – ребята были готовы. Все наши хоккеисты знают, что нет задач, которые мы не смогли бы выполнить, если сплотимся.

Был сложный период в формировании команды – уехали иностранцы. Но у нас есть плеяда молодых игроков. И мы понимали, что прошедший сезон будет для нас переходным», – сказал Баширов.

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5 комментариев

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Профи66
Каждый год отговорки...Только причины разные...)))
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artist777
Т.е следующий сезон будет проходным
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Александр Матийцев
Ответ mihany12
Бла-бла-бла Мы знали, мы хотели, мы могли… Позорный плей-офф
Согласен, одни отговорки, толковых подписаний не было. Весь сезон, мы хотели, но не шмагла я мужик, не шмагла. Короче, загнанных лошадей, пристреливают.
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Andrej Minich
Да всё было ясно с начала, команда формируется - новый тренер (отличный), молодежь наигрывается - красавцы. Усилим вратарскую линию, подберём пару решал назад,вперёд и будем ставить высокие цели на следующий сезон!
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mihany12
Бла-бла-бла
Мы знали, мы хотели, мы могли…
Позорный плей-офф
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