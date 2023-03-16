Директор «Северстали» о поиске нового тренера: «Есть шорт-лист. Думаю, в ближайшее время определимся с конкретными кандидатами»
Директор «Северстали» высказался о поиске нового главного тренера для клуба.
«Поиск сейчас начинается и продолжается. Остановиться на какой-то конкретной фигуре пока нет возможности – тем более еще идет плей-офф.
Как Андрей Владимирович [Разин] сказал, тренеры сосредоточены на игре, на результате команды.
Есть шорт-лист, который пока закрыт для общественности. Думаю, что в ближайшее время мы определимся с конкретными кандидатами и будем вести переговоры», – сказал Николай Канаков.
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