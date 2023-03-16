Пресс покинет «Северсталь». Четыре клуба проявляют активный интерес к защитнику («СЭ»)

Шведский защитник покинет « ».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», хоккеист не будет продлевать контракт с командой.

По данным издания, к игроку проявляют активный интерес четыре клуба, которые обладают более серьезными финансовыми возможностями.

В нынешнем сезоне зарплата игрока составляет 30 млн рублей.

В минувшем регулярном чемпионате Пресс набрал 42 (11+31) очка в 64 играх при показателе полезности «-6».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 6 (2+4) баллами в 7 матчах.