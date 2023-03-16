Пресс покинет «Северсталь». Четыре клуба проявляют активный интерес к защитнику («СЭ»)

Теги Северсталь возможные переходы КХЛ Спорт-Экспресс Робин Пресс Хоккей

Шведский защитник Робин Пресс покинет «Северсталь».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», хоккеист не будет продлевать контракт с командой.

По данным издания, к игроку проявляют активный интерес четыре клуба, которые обладают более серьезными финансовыми возможностями.

В нынешнем сезоне зарплата игрока составляет 30 млн рублей.

В минувшем регулярном чемпионате Пресс набрал 42 (11+31) очка в 64 играх при показателе полезности «-6».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 6 (2+4) баллами в 7 матчах.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Домингес Казань
+/- -6 поэтому не велика потеря
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрёшка Ефросиьевна
нужно узнать куда Разин отправтся, туда скорее всего и Робин
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Нагорнов
Ответ Данил Колпиков
🤦🏼‍♂️
Фанат спартака 86 года выпуска. Это все объясняет)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dorff
Ответ Bartez1986
А с бицепсом как дело обстоит?
А прибалты сейчас не играют в КХЛ
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧакЧак
пошла Сева по рукам
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЭЮЯ
Внебрачный сын братьев Пресс?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Колпиков
Ответ Bartez1986
А с бицепсом как дело обстоит?
🤦🏼‍♂️
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
А с бицепсом как дело обстоит?
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий