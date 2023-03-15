Вячеслав Быков: «ЦСКА получил по носу в серии с «Северсталью». Дальше будет сложнее. Надеюсь, команда будет играть по-другому»

Теги ЦСКА Северсталь Вячеслав Быков Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Вячеслав Быков считает, что ЦСКА получил по носу в серии плей-офф с «Северсталью» (4-3).

«В КХЛ команды сравниваются по уровню игры и матчи становятся все более напряженными, особенно в фазе соревнований, где матчи на вылет выявляют победителя. Накал страстей и амбиции клубов в плей-офф увеличиваются, игроки показывают по максимуму свой потенциал, а иногда и сверх этого! 

Тренеры скрупулезно анализируют соперников, ищут слабые места в их игре и усиливают свою. Малейшие детали могут решить исход матча и серии в целом. Не удивлен, что многие серии заканчиваются седьмыми матчами. Что мы и увидели в серии ЦСКА – «Северсталь».

ЦСКА получил по носу, получил урок! Игроки после таких побед становятся опытнее и увереннее, амбиции возрастают. Сергей Федоров и его штаб проанализируют игру своей команды и следующего соперника, предоставят план игры и будет новая битва за выход в следующий этап плей-офф. Будет интересно посмотреть, как преобразится игра ЦСКА. Дальше будет сложнее. Надеюсь, команда будет играть по-другому. Нас ждут увлекательные матчи», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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«Северсталь» была максимально близка к чуду, но дальше идет ЦСКА. И тут есть два вопроса к судьям

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8 комментариев

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Дмитрий Прокуда
Торпедо пройдёт с ска,пижонов нужно делать
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Дмитрий Прокуда
Напрягся на торпедо
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Дмитрий Прокуда
Думаю цска локомотив пройдут
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Kenmc
С каждым этапом плей офф соперники сложнее, сильнее составом, более организованы. Но если задать тренерам команд вопрос "Кого бы вы не хотели соперником в плей офф" ответ будет один - ЦСКА.
Локомотив мечтал наверное о победе Северстали. Теперь им придется наизнанку выворачиваться каждую смену чтобы победить. Даже осознание этого психологически тяжело.
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*BG*
Ответ Serleb
Сложнее 7 матча в серии- значит вылет?
В ПО любая команда может отлететь и со счетом 0-4. Чем не сложнее? Локомотив сложнее Северстали. Состав сильнее, игра в обороне лучше, они более организованы. В их ворота и пару шайб-то сложно забросить.
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Serleb
Сложнее 7 матча в серии- значит вылет?
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*BG*
Ответ ros80
цска требуется помощь хирурга, пришить почти оторванные уши, иначе в серии с Локо они оторвутся напрочь..
Вы за себя переживайте. Как бы вам самим не отлететь от Магнитки, как в прошлом сезоне.
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ros80
цска требуется помощь хирурга, пришить почти оторванные уши, иначе в серии с Локо они оторвутся напрочь..
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