Вячеслав Быков: «ЦСКА получил по носу в серии с «Северсталью». Дальше будет сложнее. Надеюсь, команда будет играть по-другому»

считает, что ЦСКА получил по носу в серии плей-офф с «Северсталью» (4-3).

«В команды сравниваются по уровню игры и матчи становятся все более напряженными, особенно в фазе соревнований, где матчи на вылет выявляют победителя. Накал страстей и амбиции клубов в плей-офф увеличиваются, игроки показывают по максимуму свой потенциал, а иногда и сверх этого!

Тренеры скрупулезно анализируют соперников, ищут слабые места в их игре и усиливают свою. Малейшие детали могут решить исход матча и серии в целом. Не удивлен, что многие серии заканчиваются седьмыми матчами. Что мы и увидели в серии ЦСКА – «Северсталь».

ЦСКА получил по носу, получил урок! Игроки после таких побед становятся опытнее и увереннее, амбиции возрастают. и его штаб проанализируют игру своей команды и следующего соперника, предоставят план игры и будет новая битва за выход в следующий этап плей-офф. Будет интересно посмотреть, как преобразится игра ЦСКА. Дальше будет сложнее. Надеюсь, команда будет играть по-другому. Нас ждут увлекательные матчи», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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