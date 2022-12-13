Биннингтон – 6-й вратарь в истории «Сент-Луиса», одержавший 100 побед. Ни у кого из топ-5 нет 200

– 6-й вратарь в истории , одержавший 100 побед.

29-летний канадец во второй раз в этом сезоне сыграл на ноль, отразив все 25 бросков «Нэшвилла» (1:0 ОТ).

Победа стала для него 100-й в регулярных чемпионатах . Биннингтон – 6-й вратарь в истории клуба, достигший такой отметки (в 184 матчах).

До него такой отметки достигли Майк Лиут (151 в 347 матчах), (148 в 289), Кертис Джозеф (137 в 280), Грант Фюр (108 в 249), (104 в 181).

По числу сухих матчей рекордом владеет Эллиотт (25). Биннингтон (12) разделил 6-е место в истории «Блюз» с Брентом Джонсоном.