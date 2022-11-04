Срок сдачи новой арены «Автомобилиста» в Екатеринбурге сдвинули на декабрь 2024 года

Срок сдачи новой арены «Автомобилиста» в Екатеринбурге сдвинули на год.

Об этом рассказал генеральный директор «Ледовой арены» Данил Крицкий.

Напомним, в конце августа сообщалось, что строительство дворца в Екатеринбурге идет в соответствии с графиком. Сдача объекта планировалась в декабре 2023 года – январе 2024 года.

«К февралю мы определились с основными производителями инженерного оборудования, а в марте пришлось взять четыре месяца на пересмотр всего каталога.

Заменить все пока не получается. К сожалению, есть оборудование, аналогов которому нет ни в России, ни в дружественных странах. Это в первую очередь системы автоматизации, диспетчеризации, концертное оборудование, освещение и звук. Изначально мы рассматривали поставщиков из Европы, Америки и Южной Кореи.

Самой проблемной задачей оказалось импортозамещение. Чем умнее система, тем сложнее ее найти.

Поэтому мы с инвесторами решили сместить сроки сдачи. Запуск арены у нас не был привязан ни к какому крупному событию.

Поэтому, учитывая обстоятельства, работу с импортозамещением, смещение дат поставки материалов и оборудования, сейчас мы ориентируемся на декабрь 2024 года. В следующем году займемся инженерными сетями и отделкой, а в 2024-м – благоустройством», – заявил Крицкий.

Строительство арены началось в конце 2019 года. Ледовый дворец сможет вместить до 15 тысяч человек.