Билялетдинов о плей-офф КХЛ: «Хороший, удивительный. Такие результаты, что потихонечку все стереотипы уходят»

поделился ожиданиями от серии против «Адмирала».

– Насколько важно уложиться в серии с « » за один выезд на Дальний Восток?

– Давайте начнем с домашних матчей и посмотрим, как будет складываться серия. Это же не просто проходные игры.

«Нефтехимик» показал, насколько все серьёзно. От игры к игре будем подходить и решать свои задачи.

– Леонид Тамбиев назвал свою команду противной. Вы согласны с этим? Что выделяет стиль «Адмирала»?

– Не знаю, как он ее называет. Нормально ребята работают, с хорошей отдачей, мне нравится.

Наверное, это не случайно, что они так сыграли с Уфой. Команда знает, что и как делать, надо просто быть готовыми и играть правильно.

– Учитывая оборонительный стиль игры «Адмирала», придется вам менять свой рисунок?

– Я не могу сказать, что «Адмирал» – не атакующая команда, они впереди тоже хорошо играют. Что больше внимания обращают на оборону – это их вопрос.

Да, взламывать оборону необходимо, но нужно и аккуратно играть у себя в защите, потому что они ждут ошибок и контратак. А если они залезают в зону, то в атаке они достаточно неплохо играют.

– Пять лучших бомбардиров «Адмирала» ни разу не забили в первом раунде, а команда все равно прошла дальше. О чем это говорит?

– Регулярный чемпионат и плей-офф – это совершенно разные игры. Вы ведь видите, как проходят игры и у нас на Востоке, и на Западе.

В этом году вообще хороший плей-офф, удивительный. Команды, которые вроде бы не должны были, делают свое дело хорошо.

Совершенно по-другому складываются игры, по-другому нужно готовиться. Видимо, люди не перестроились пока или не смогли, не могу сказать, что плей-офф – это совершенно другое.

– Можно ли сказать, что это один из самых интересных плей-офф за последние годы?

– На самом деле сейчас такие результаты, что все потихонечку стереотипы уходят, – сказал главный тренер « ».