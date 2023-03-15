Борис Майоров: «Я ставлю на победу «Ак Барса» в Кубке Гагарина. Остальные команды играют неровно, в том числе и ЦСКА»
Борис Майоров считает «Ак Барс» фаворитом Кубка Гагарина-2023.
«Я ставлю на победу «Ак Барса» в Кубке Гагарина. Остальные команды, кроме «Ак Барса», сейчас играют неровно, в том числе и ЦСКА тоже. Посмотрите, как сейчас играют армейцы, при такой игре мало верится, что они смогут что-то выиграть. Также не очень верю в победу СКА.
Кто удивил меня? Не только меня, но и всех болельщиков хоккея очень удивил «Адмирал» после прохода «Салавата Юлаева», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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