Борис Майоров: «Я ставлю на победу «Ак Барса» в Кубке Гагарина. Остальные команды играют неровно, в том числе и ЦСКА»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Борис Майоров КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Борис Майоров считает «Ак Барс» фаворитом Кубка Гагарина-2023.

«Я ставлю на победу «Ак Барса» в Кубке Гагарина. Остальные команды, кроме «Ак Барса», сейчас играют неровно, в том числе и ЦСКА тоже. Посмотрите, как сейчас играют армейцы, при такой игре мало верится, что они смогут что-то выиграть. Также не очень верю в победу СКА.

Кто удивил меня? Не только меня, но и всех болельщиков хоккея очень удивил «Адмирал» после прохода «Салавата Юлаева», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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максим шипицин
Ак Барс играет ровно? Да ну?
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