Борис Майоров: «Я ставлю на победу «Ак Барса» в Кубке Гагарина. Остальные команды играют неровно, в том числе и ЦСКА»

считает « » фаворитом Кубка Гагарина-2023.

«Я ставлю на победу «Ак Барса» в Кубке Гагарина. Остальные команды, кроме «Ак Барса», сейчас играют неровно, в том числе и тоже. Посмотрите, как сейчас играют армейцы, при такой игре мало верится, что они смогут что-то выиграть. Также не очень верю в победу СКА.

Кто удивил меня? Не только меня, но и всех болельщиков хоккея очень удивил « » после прохода «Салавата Юлаева», – сказал двукратный олимпийский чемпион.