Форвард «Торпедо» Михеев о серии со СКА: «Мандража нет. Если победим, то это будет всего лишь еще один шаг на пути к Кубку Гагарина»

Нападающий « » высказался о предстоящей серии против СКА.

Первый матч между этими командами в рамках второго раунда Кубка Гагарина состоится завтра, 16 марта.

«Мы забыли серию с « ». Если хотим идти дальше, надо побеждать .

Алексей Кудашов после серии посетовал на травмы центральных нападающих? Не сказал бы, что в последних матчах было проще с ними играть. Эрик О’Делл и Джордан Уил – оба здорово играют на вбрасываниях, поэтому легче не было. Но когда несколько матчей подряд играешь с одним и тем же соперником, подстраиваешься и ищешь какие-то ходы, поэтому и получилось в завершающей игре получить преимущество на точке вбрасывания.

Мандража перед СКА точно нет. Если обыграем СКА во втором раунде, то это будет всего лишь еще один шаг на пути к Кубку Гагарина», – сказал Михеев.