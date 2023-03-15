Форвард «Торпедо» Михеев о серии со СКА: «Мандража нет. Если победим, то это будет всего лишь еще один шаг на пути к Кубку Гагарина»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Динамо Артем Михеев Хоккей

Нападающий «Торпедо» Артем Михеев высказался о предстоящей серии против СКА. 

Первый матч между этими командами в рамках второго раунда Кубка Гагарина состоится завтра, 16 марта. 

«Мы забыли серию с «Динамо». Если хотим идти дальше, надо побеждать СКА.

Алексей Кудашов после серии посетовал на травмы центральных нападающих? Не сказал бы, что в последних матчах было проще с ними играть. Эрик О’Делл и Джордан Уил – оба здорово играют на вбрасываниях, поэтому легче не было. Но когда несколько матчей подряд играешь с одним и тем же соперником, подстраиваешься и ищешь какие-то ходы, поэтому и получилось в завершающей игре получить преимущество на точке вбрасывания.

Мандража перед СКА точно нет. Если обыграем СКА во втором раунде, то это будет всего лишь еще один шаг на пути к Кубку Гагарина», – сказал Михеев.

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5 комментариев

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Максим Викторович
За Торпедо и его победу!
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Uriah Heep
Главное, чтобы без админресурса. Пусть победит сильнейший исключительно по игре.
+1
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Тёма Тёма
Давайте парни. Вы всё можете! Уж точно непроходная серия будет для СКА.
+3
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Илья Илья
Точнее три.
Полуфинал, финал запада и финал
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Илья Илья
Так то 2))
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