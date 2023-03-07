Атланта и Хьюстон проявили интерес к участию в возможном расширении НХЛ. У лиги пока нет фаворитов и плана действий (Энди Стрикленд)

Теги Атланта Гэри Беттмэн бизнес НХЛ Хоккей

Атланта и Хьюстон проявили интерес к участию в возможном расширении НХЛ, плана пока нет.

Журналист Энди Стрикленд со ссылкой на источник в лиге сообщил, что в ситуации с возможным расширением пока нет никакой определенности. 

«Эти два города проявили интерес. Но на данный момент нет никаких фаворитов, так что в ближайшее время точно ничего не произойдет. Если вообще когда-нибудь произойдет. 

Источник также сказал: «Не уверен, что эти два города находятся на вершине нашего списка предпочтений», – написал Стрикленд в твиттере. 

Сейчас в НХЛ насчитывается 32 команды. Последним новичком лиги стал «Сиэтл» в 2021 году. 

В Атланте за время существования лиги дважды создавались клубы расширения – в 1972 («Флэймс») и 1999 году («Трэшерс»).

В итоге оба клуба покинули столицу Джорджии и переехали в Канаду – в Калгари (в 1980 году, на новом месте клуб сохранил старое название) и Виннипег (в 2011 году, на новом месте клуб стал называться «Джетс») соответственно. 

В Хьюстоне никогда не было команды НХЛ. При этом с 1972 по 1978 год в городе выступал клуб ВХА «Аэрос». С 1994 по 2013 год клуб с таким же названием играл в ИХЛ и АХЛ. 

Отметим, что по данным Nielsen Атланта занимает 7-е место в списке крупнейших телевизионных рынков США, Хьюстон – 8-е. Это единственные агломерации из топ-10, где нет клубов НХЛ

23 комментария

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Дмитрий Романов
Это прощупывание - куда Аризону вывезти.
Вариант из Аризоны в Квебек или в Атланту.
Чтобы снять негатив модно назвать Джорджия Винс
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Oleg Kolesnikov
Атланта и Хьюстон это хоть и большие агломерации, но с латино-негритянским населением. Белых там меньше половины, а хоккей в США - спорт для белых. Лично мне больше мила идея с возрождением Квебек Нордикс. Перенести команду из Аризоны туда, а 32 команды это оптимально.
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Michael 1994
Ответ Why always me?!
Если Квебек хочет в НХЛ, то пусть создают клуб с нуля. А так они уже сколько лет просто ждут что к ним готовый клуб переведут.
Непонятно почему лига не хочет видеть 2 клуба в провинции Квебек
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Дмитрий Романов
Ответ Shurickello
Давно Хьюстону пора иметь команду в НХЛ, большой город, самый большой в Техасе. Одно время туда чуть не переехал Питтсбург, жаль, что в итоге не срослось и Питтсбург нашел деньги
А Даллас куда?
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Дина Мусина
А куда они расширяются... уже сейчас 32 команды .На эти команды в НХЛ дефецит игроков . У того же Чикаго сейчас состав уровня ВХЛ)
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Why always me?!
Ответ Michael 1994
Хьюстон, у вас уже проблемы))) Верните , Квебек 🇲🇶
Если Квебек хочет в НХЛ, то пусть создают клуб с нуля. А так они уже сколько лет просто ждут что к ним готовый клуб переведут.
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Амфитрион
На взгляд любителя, 32 команды выглядят вполне гармонично. Все эти процессы непросты и боссам НХЛ виднее, но на сегодняшний день расширение лиги не кажется логичным.
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ЭЮЯ
Ответ The world champion 1998
Лучше бы Квебек возродили.
Вы тут 30 лет будете просить за Квебек, а они походу сами не хотят.
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ЭЮЯ
Ответ The world champion 1998
А, как будет по инглишу: "У нас проблемы", интересно?
Ви ар трабл
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memphis
Атланта явно мимо. Там сработает только вариант схожий с Вегасом - сразу с первого сезона стать лидером лиги. Может тогда народ заинтересуется. Но для этого нужны грамотные руководители. Да и просто мощное желание владельцев и местного бизнеса сделать такую команду-лидера. У Трэшерс ничего этого не было)
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Shurickello
Давно Хьюстону пора иметь команду в НХЛ, большой город, самый большой в Техасе. Одно время туда чуть не переехал Питтсбург, жаль, что в итоге не срослось и Питтсбург нашел деньги
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srs
Ответ Booligan
Мехико где? Акапулько, Гвадалахара?
И клуб СКА-2
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nothing
Houston Problems
Atlanta Trashes
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Booligan
Мехико где? Акапулько, Гвадалахара?
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The world champion 1998
Ответ Рамиль Кизимов
До сих пор удивляет, как Атланту умудрились перевезти в Виннипег... А так вряд ли в обозримом будущем будет расширение, больше 32 команд нет ни в одной лиге, даже НФЛ не увеличивает Больше переезд, Калгари, Аризона. У одних траблы со стадионом, у других в мае голосование за постройку нового
Правильно сделали, считаю. Виннипег - это история.
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The world champion 1998
Ответ Trash Talking
Для Хьюстона и прозвище не надо придумывать - Хьюстон Приём
А, как будет по инглишу: "У нас проблемы", интересно?
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Рамиль Кизимов
До сих пор удивляет, как Атланту умудрились перевезти в Виннипег...
А так вряд ли в обозримом будущем будет расширение, больше 32 команд нет ни в одной лиге, даже НФЛ не увеличивает
Больше переезд, Калгари, Аризона. У одних траблы со стадионом, у других в мае голосование за постройку нового
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Trash Talking
Для Хьюстона и прозвище не надо придумывать - Хьюстон Приём
+3
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The world champion 1998
Ответ Саша Казенкинский
Атланта то куда
В Виннипег )
+5
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The world champion 1998
Лучше бы Квебек возродили.
+3
-1
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Саша Казенкинский
Атланта то куда
+3
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Michael 1994
Хьюстон, у вас уже проблемы)))
Верните , Квебек 🇲🇶
+10
-1
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Белый офицер
Атланта уже была. Никто туда уже не вернет франшизу. Хотя может посчитают что Бог любит троицу. ))
+3
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