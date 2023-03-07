Атланта и Хьюстон проявили интерес к участию в возможном расширении НХЛ. У лиги пока нет фаворитов и плана действий (Энди Стрикленд)

Атланта и Хьюстон проявили интерес к участию в возможном расширении НХЛ, плана пока нет.

Журналист Энди Стрикленд со ссылкой на источник в лиге сообщил, что в ситуации с возможным расширением пока нет никакой определенности.

«Эти два города проявили интерес. Но на данный момент нет никаких фаворитов, так что в ближайшее время точно ничего не произойдет. Если вообще когда-нибудь произойдет.

Источник также сказал: «Не уверен, что эти два города находятся на вершине нашего списка предпочтений», – написал Стрикленд в твиттере.

Сейчас в НХЛ насчитывается 32 команды. Последним новичком лиги стал «Сиэтл» в 2021 году.

В Атланте за время существования лиги дважды создавались клубы расширения – в 1972 («Флэймс») и 1999 году («Трэшерс»).

В итоге оба клуба покинули столицу Джорджии и переехали в Канаду – в Калгари (в 1980 году, на новом месте клуб сохранил старое название) и Виннипег (в 2011 году, на новом месте клуб стал называться «Джетс») соответственно.

В Хьюстоне никогда не было команды НХЛ. При этом с 1972 по 1978 год в городе выступал клуб ВХА «Аэрос». С 1994 по 2013 год клуб с таким же названием играл в ИХЛ и АХЛ.

Отметим, что по данным Nielsen Атланта занимает 7-е место в списке крупнейших телевизионных рынков США, Хьюстон – 8-е. Это единственные агломерации из топ-10, где нет клубов .