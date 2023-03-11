Два топ-клуба КХЛ могут сделать оффер-шит защитнику «Авангарда» Чистякову («Матч ТВ»)

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Матч ТВ Семен Чистяков Хоккей

Ведущие клубы КХЛ интересуются хоккеистом «Авангарда» Семеном Чистяковым.

Договор 21-летнего защитника и омского клуба рассчитан до 30 апреля 2023 года, после чего Чистяков может стать ограниченно свободным агентом.

По данным «Матч ТВ», два топ-клуба лиги могут сделать «Авангарду» оффер-шит, чтобы попытаться приобрести игрока.

В случае такого предложения, «ястребы» должны решить, повторять предложение другой команды или нет. Если «Авангард» повторит предложение, Чистяков останется в команде.

Также у хоккеиста есть вариант с предложением карьеры в НХЛ, где он задрафтован «Нэшвиллом».

Чистяков набрал 27 (5+22) очков при полезности «плюс 12» в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 5 играх при полезности «плюс 3».

5 комментариев

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Unnamed80
Ска и Ска1946
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Алексей Тарлыков
Поедет в НХЛ наверное
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Антон Фёдоров
Ответ k-kaprizov
Это тот которого "гениальный" менеджер Уфы на дрова поменял?
Да, тот самый
+5
-1
+4
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k-kaprizov
Это тот которого "гениальный" менеджер Уфы на дрова поменял?
+9
0
+9
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alex_tankist_nagibator_2010_super
А че в кхл компенсацией считается? Ске просто бабками откупится?
+1
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