«Авангард» продлил контракты с защитником Чистяковым (на 3 года) и вратарем Мишуровым (на 2 года)

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21-летний защитник Чистяков получил одностороннее соглашение сроком на 3 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

21-летний вратарь Мишуров – двустороннее соглашение сроком на 2 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Оба хоккеиста здорово проявили себя в текущем сезоне, вышли на новый уровень. Чистяков, помимо результативности, добавил в надежности у своих ворот.

Мишуров не только уверенно действовал на буллитах, но и в концовке регулярки в матчах против сильных соперников доказал на деле, что на него можно положиться на уровне .

Благодарю агента игроков за оперативность по ходу переговоров, нам быстро удалось прийти к соглашению по всем вопросам», – сказал генеральный менеджер омичей Рашид Хабибулин.