«Авангард» продлил контракты с защитником Чистяковым (на 3 года) и вратарем Мишуровым (на 2 года)

Теги Авангард Рашид Хабибулин КХЛ Семен Чистяков Андрей Мишуров Хоккей

«Авангард» продлил контракты с Семеном Чистяковым и Андреем Мишуровым.

21-летний защитник Чистяков получил одностороннее соглашение сроком на 3 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь

21-летний вратарь Мишуров – двустороннее соглашение сроком на 2 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь

«Оба хоккеиста здорово проявили себя в текущем сезоне, вышли на новый уровень. Чистяков, помимо результативности, добавил в надежности у своих ворот.

Мишуров не только уверенно действовал на буллитах, но и в концовке регулярки в матчах против сильных соперников доказал на деле, что на него можно положиться на уровне КХЛ.

Благодарю агента игроков за оперативность по ходу переговоров, нам быстро удалось прийти к соглашению по всем вопросам», – сказал генеральный менеджер омичей Рашид Хабибулин.

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7 комментариев

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Виктор Попов
Порадовали , ждём Толчи с Эдуардовичем..
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Максим Викторович
ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!
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boxellevogue
Ответ Hola Hola
Честно говоря, я немного удивлен решением Чистякова. Считаю, что если не в следующем сезоне, то через год он точно мог бы заиграть в НХЛ. Но как болельщик Авангарда, чрезвычайно доволен подписанием. )
У Авангарда хорошая репутация - мы отпускаем игроков в НХЛ без проблем. Соотвественно, игроки не боятся подписывать контракты
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ftw2002@yandex.ru
Ответ Hola Hola
Честно говоря, я немного удивлен решением Чистякова. Считаю, что если не в следующем сезоне, то через год он точно мог бы заиграть в НХЛ. Но как болельщик Авангарда, чрезвычайно доволен подписанием. )
Успеет еще в нхл, хороший защитник.
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Hola Hola
Честно говоря, я немного удивлен решением Чистякова. Считаю, что если не в следующем сезоне, то через год он точно мог бы заиграть в НХЛ. Но как болельщик Авангарда, чрезвычайно доволен подписанием. )
+6
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Ястреб
Хорошая новость 👍
Удачи ребятам 💪
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Игорь Климов
Это отличная новость для всех болельщиков Авангарда!
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