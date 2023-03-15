Алексей Жамнов: «Спартаку» надо усиливаться во всех линиях – и среди вратарей, и в обороне, и в атаке»
Алексей Жамнов считает, что «Спартаку» надо усиливаться во всех линиях.
Вчера специалист был утвержден главным тренером московского клуба.
– На какой срок рассчитан ваш контракт?
– На два года.
– Как развивать молодежь в основной команде, какие спортивные задачи перед вами поставлены?
– Выступить достойно, показать хороший хоккей.
– А если говорить о том, чтобы выйти в плей-офф, пройти первый раунд и так далее?
– Вы бежите впереди паровоза. Давайте сначала мы займемся селекцией, а потом уже будем ставить определенные задачи?
– Возможно ли, что вы пойдете по такой модели работы, когда будете совмещать функции не только главного тренера, но и генерального менеджера?
– У меня есть приоритет, который подразумевает, что я имею право голоса в плане игрока, нужен ли он клубу или нет. Это уже дает больше возможностей в плане ротации хоккеистов.
– Какой вы видите концепцию селекции клуба в межсезонье? Можно ли говорить, к примеру, что «Спартаку» не хватает двух-трех хороших защитников?
– Надо усиливаться во всех линиях – и среди вратарей, и в обороне, и в атаке. Это не значит, что нужно поголовно менять всех, – нужно точечное усиление, – сказал новый главный тренер «Спартака».
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