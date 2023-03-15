считает, что «Спартаку» надо усиливаться во всех линиях.

Вчера специалист был утвержден главным тренером московского клуба.

– На какой срок рассчитан ваш контракт?

– На два года.

– Как развивать молодежь в основной команде, какие спортивные задачи перед вами поставлены?

– Выступить достойно, показать хороший хоккей.

– А если говорить о том, чтобы выйти в плей-офф, пройти первый раунд и так далее?

– Вы бежите впереди паровоза. Давайте сначала мы займемся селекцией, а потом уже будем ставить определенные задачи?

– Возможно ли, что вы пойдете по такой модели работы, когда будете совмещать функции не только главного тренера, но и генерального менеджера?

– У меня есть приоритет, который подразумевает, что я имею право голоса в плане игрока, нужен ли он клубу или нет. Это уже дает больше возможностей в плане ротации хоккеистов.

– Какой вы видите концепцию селекции клуба в межсезонье? Можно ли говорить, к примеру, что «Спартаку» не хватает двух-трех хороших защитников?

– Надо усиливаться во всех линиях – и среди вратарей, и в обороне, и в атаке. Это не значит, что нужно поголовно менять всех, – нужно точечное усиление, – сказал новый главный тренер « ».